Мондо Дуплантис очаквано се превърна в звездата на първата вечер от супертурнира по лека атлетика в Будапеща. World Athletics Ultimate Championship - както е пълното име на състезанието, предлага награден фонд от над 10 милиона долара на звездите, които се явиха в Унгария в пълен блясък.

Дуплантис бе атракцията на вечерта, като отново атакува световния рекорд в овчарския скок, но не успя да премине 6.32 метра. Победата му дойде с 6.20 м, което пак даде достатъчно комфортен аванс - вторият Емануил Каралис от Гърция спря на 6.15.

Мондо озвучи и стадиона - ехтя официалният химн на новото състезание, а над 20 000 по трибуните с удивление чуха, че именно шведският атлет е един от изпълнителите. Дуплантис печели 150 000 долара от наградния фонд - толкова се полагат на всеки шампион.

Американецът Джакобе Тарп спечели първата титла в бягането на 110 м с препятствия, британката Кийли Ходжкинсън доминираше в полуфиналните серии на 800 м, норвежкият ас Якоб Ингебригстен завоюва титлата на 5000 м при мъжете, а в зрелищния спринт на 100-те метра при дамите най-бърза бе Масай Ръсел от САЩ.

Днес турнирът продължава с много дисциплини, а около 20:30 часа на сцената ще излязат и най-добрите в скока на дължина при мъжете. Там е и Божидар Саръбоюков.

Прякото предаване от Будапеща е по MAX Sport 2 HD, а началото днес - в 19:00.

Дир.бг