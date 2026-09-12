Всички складове за боеприпаси в страната ще бъдат проверени, всички хипотези са на масата, заяви след новия пожар в "ЕМКО" вътрешният министър Иван Демерджиев. Той бе на място в с. Царева ливада заедно с главния секретар на МВР Любомир Николов и директора на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов.

След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще направи необходимото, бе позицията на вътрешния министър.

Снощи избухна пожар в складовете на военните заводи на "ЕМКО" край дряновското с. Горни Върпища, в началото на август имаше пожар в друг склад за боеприпаси на фирмата, разположен в същия район - до с. Белица.

"Горял е един склад. Няма опасност нито за другите складове, нито пожарът да излезе извън предприятието", посочи вътрешният министър.

Пожарите се следят внимателно с дрон, взети са мерки те да не се разпространяват, информира министърът. Той посочи, че снощи е била задействана системата BG Alert, но евакуация не се е налагала. По думите му отломките при този пожар са много по-малко, отколкото при предходните взривове в склада на "ЕМКО" в село Белица от 10 август. В склада в Горни Върпища се съхраняват много по-малко боеприпаси и са много по-малко взривовете, а сградата е само частично засегната, уточни той.

"Няма пострадали и ситуацията като цяло е овладяна. В момента проверяват дали може да влязат силите и да довършат гасенето на локални и единични малки пожари на територията на предприятието. На този етап няма опасност нито за другите складове, нито пожарът да излезе извън територията на складовете. Един склад се е възпламенил, един склад е експлодирал. Няма данни да са засегнати други части на предприятието. Тече разследване по първия случай (б.р. - преди месец) - изключително сериозно, изключително подробно, без да се изключи нито една версия. В момента ще се направи същото. Дори проверяваме случаи назад във времето, за да търсим евентуално някаква връзка или подобен подход. Всички хипотези са на масата и ги изследваме внимателно и подробно", обясни министър Демерджиев.

Запитан възможна ли е външна намеса, МВР-шефът каза: "Не изключваме външна намеса, но когато си неглижирал условията, при които съхраняваш такива опасни вещества и когато си неглижирал начина, по който ги охраняваш, когато мнозина от работещите с взривни вещества допускат нарушения на протоколите, тогава едното не изключва другото."

И подчерта, че фирмите са длъжни да правят всичко максимално отговорно, а ако има външна намеса, дълг на институциите е да установят това и да съберат необходимите доказателства.

"Има неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси. Има и едно неглижиране на начина на охрана - имаме един инцидент, имаме втори, достатъчно сериозен източник на опасност е тази дейност, за да се неглижира по какъвто и да е начин мерки. Ще обследваме всеки един склад на територията на страната и ще дадем съответните разписания. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще направи необходимото", бяха точните думи на министър Демерджиев.

Запитан дали ще има промени в законодателството във връзка с тази дейност Иван Демерджиев отговори, че, ако по време на проверките, се установят пропуски в действащия нормативен режим, те ще бъдат отстранени.

"Всичко, което е съхранявано в склада в Горни Върпища, е установено още вчера от служители на място", каза Иван Демерджиев. И отбеляза, че проверки на тези складове са извършени съвсем скоро, включително след предишния инцидент от 10 август в с. Белица. Цялата информация от охранителните камери на дружеството е свалена от служители на МВР. Тя ще бъде анализирана максимално подробно, анализирани ще бъдат и записите от всички камери в района. "В случая DVR устройството е запазено, но трябва да се помисли как подобна информация да бъде съхранявана на повече от един носител", отбеляза Демерджиев.

"Правим ясна разлика между настоящия и предходния случай", добави вътрешният министър и отбеляза, че при предходния инцидент събитията са настъпили в работещо предприятие, в светлата част на деня и при различни обстоятелства. "Настоящият случай наподобява други инциденти, възниквали в складове, в които за определен период не е имало нито товаро-разтоварни дейности, нито посещения от страна на служители", обърна внимание Демерджиев.

Запитан трябва да бъде свикан Консултативният съвет по национална сигурност (КСНС) Иван Демерджиев отговори, че всички държавни служби са на място и кризата в момента се управлява непосредствено до самото предприятие. "Странно е да се задават подобни въпроси, тъй като сме ставали свидетели многократно как подобни кризи се управляват кабинетно от ведомствата", коментира той. И продължи: "Не смятам, че към този момент може да бъде направено нещо повече от вече предприетото!"

Що се отнася до проверката на всички складове за боеприпаси в страната, Иван Демерджиев посочи, че е необходимо е да се дадат "ясни и категорични предписания на стопаните на тези обекти". Въпросът ще бъде обсъден на национално ниво, каза още вътрешният министър и подчерта, че нивото на охрана трябва да бъде повишено навсякъде.

Дир.бг