Българският гросмайстор Веселин Топалов поведе на Гари Каспаров с 2.5-1.5 след първия ден от демонстративния мач Chess960, известен още като Шахът на Боби Фишер.

Легендарният Каспаров изпитваше трудности да контролира времето, докато българинът се възползва от възможностите си, за да поведе в резултата.

Това е само първия ден от мача с награден фонд от 144 000 долара, който ще продължи до неделя в Сейнт Луис, САЩ.

В традиционното събитие, което през тази година носи името "The Legends 2026", двамата бивши световни шампиони осигуриха страхотно забавление през първия ден.

Той включваше две партии на бърз шах и две партии на блиц.

В събота демонстративният мач се подновява от 20:00 часа българско време.

Каспаров и Топалов имат прелюбопитна история на срещи в класическия шах. Една от най-знаменитите победи на Гари е именно срещу Веселин през 1999 година в легендарния турнир във Вайк ан Зее.

Българинът пък "пенсионира" прочутия си опонент, като го надигра в последната му партия като официален професионален състезател - в Линарес през 2005 г.

В този формат Chess960 Топалов победи Каспаров с 14.5-11.5 при предишната им среща, отново в Сейнт Луис, през 2018 година.

Шахът на Фишер е вариант на играта, при който началната подредба на фигурите на първия и осмия хоризонтал се избира измежду 960 възможни позиции. Така се ограничава значението на заучените дебютни варианти в партиите по традиционен шах. И се насърчава импровизацията, нестандартното мислене и ходове, подчинени на бързата адаптация към непознатите и неконвенционални позиции на дъската.

Мачът на Каспаров и Топалов в Сейнт Луис е от 11 до 14 септември и включва шест партии ускорен шах с контрол от 25 минути плюс 10 секунди за всеки ход и шест блиц партии с контрол от 5 минути плюс 3 секунди на ход.

Точките и паричните бонуси се увеличават с всеки следващ ден - победата носи една точка и бонус от 1000 долара през първия ден, две точки и 2000 долара през втория и три точки и 3000 долара през третия.

При реми съответният бонус се прехвърля към следващите партии, докато бъде разпределен най-късно в последните две срещи.

Интересът към срещата е огромен, като местни репортери, а и такива от целия свят, следят всеки ход в шахклуба "Сейнт Луис" в едноименния град в Мисури.

Дир.бг