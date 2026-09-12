Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да се срещне с руския президент Владимир Путин по време на среща на върха на Г-20 в Маями. Той каза това в интервю, публикувано днес от германска медия, на фона на засилващите се усилия за прекратяване на конфликта между двете страни, предаде Франс прес.

Попитан от германската медия Дойче веле дали би се срещнал с Владимир Путин в кулоарите на този форум на върха, който ще се проведе през декември, ако и двамата лидери бъдат поканени да участват в него, Зеленски отговори: „Да, разбира се. Трябва да отидем. Трябва да се срещнем, да разговаряме и да вземем решения“.

Вашингтон наскоро направи опит да възобнови дипломатическите усилия, които от дълго време са в застой, за прекратяване на войната между Русия и Украйна. През миналия уикенд американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър посетиха Москва и Киев.

Руският президент Владимир Путин и американският му колега Доналд Тръмп също обсъдиха войната миналата седмица по време на телефонен разговор, който според Кремъл е бил „изключително откровен“.

В интервюто си за германската телевизия, дадено в петък, Зеленски заяви, че посещението на американските пратеници е било „добър сигнал“ и че е важно двамата са посетили както Киев, така и Москва. „Това е знак на уважение към нашия народ“, подчерта той.

Тази година САЩ председателстват Г-20. В началото на септември руският финансов министър Антон Силуанов участва в среща на финансовите министри на Г-20 в Северна Каролина. Днес руското външно министерство заяви, че Москва ще изпрати свои представители на срещата на Г-20, посветена на енергетиката, която ще се проведе следващата седмица в Хюстън в Тексас.

(БТА)

Днес.бг