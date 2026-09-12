Източният и северният фронт на пожара край гурковското село Димовци са под контрол, работи се за овладяване на западния фронт, но затруднения създават труднодостъпният терен и силният вятър. Това каза пред журналисти на мястото на пожара директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" гл. комисар Александър Джартов. Той изрази надежда комбинираните усилия на всички екипи да дадат резултат и пожарът да бъде ограничен в рамките на днешния ден.

Сигналът за пожара в Димовци бе подаден в 12:51 часа вчера. Огнената стихия изпепели няколко необитаеми къщи. В населеното място е обявено частично бедствено положение, а областният управител на Стара Загора е задействал системата BG-ALERT. Тази сутрин от пожарната съобщиха, че огънят е засегнал близо 2000 декара горска територия.

По думите на Джартов комбинираните усилия на всички екипи дават надежда пожарът да бъде ограничен в рамките на днешния ден. На терен работят над 110 души, както и верижни машини и два хеликоптера.

Заради влошаването на метеорологичните условия в района на Пловдив обаче хеликоптерите са били прибрани. Предстои да бъде преценено дали въздушната техника ще може отново да се включи в гасенето по-късно днес. Екипите се надяват да се сбъдне и прогнозата за валежи, които биха подпомогнали овладяването на огъня.

Горски служители от държавните горски стопанства в Гурково и Мъглиж, както и от Регионалната дирекция по горите - Стара Загора, участват активно в гасителните действия. Пожарът е започнал от земеделска територия - сливова градина, след което се е разпространил към сухи треви, храсти и горски масиви.

Към момента няма опасност за населените места, посочи Джартов. Това позволява на екипите да съсредоточат усилията си върху ограничаването на огъня в горската територия.

Само преди дни бе потушен пожар голям пожар в Национален парк "Централен Балкан", над софийското село Антон.

Пожар и под Царев връх в Рила

Успоредно с това продължава гасенето и на пожар под Царев връх на територията на Национален парк "Рила", на административната граница между областите Благоевград и Кюстендил.

По предварителни данни огънят е възникнал вследствие на мълния, в близост до горски масиви. Силният вятър в планината допълнително усложнява работата на екипите.

В готовност за подпомагане на гасенето от въздуха е и хеликоптер "Кугър". На терен работят горски служители и други екипи, които се опитват да ограничат разпространението на огъня в труднодостъпния планински район.

Действията по пълното ограничаване и ликвидиране на двата пожара продължават.

Дир.бг