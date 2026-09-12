Президентът на САЩ Доналд Тръмп разговаря в Дъблин с колегата си от Ирландия Катрин Конъли по време на посещение, съсредоточено около голям голф турнир на игрище, което той притежава на атлантическото крайбрежие на страната, предаде Асошиейтед прес. Държавният глава на САЩ се срещна и с премиера Михол Мартин.

Тръмп заяви в Дъблин, че всичко "ще се нареди", когато го попитаха дали може да помогне за трафика през Ормузкия проток във връзка с новите опасения относно атаките срещу Саудитска Арабия.

"Всичко ще се нареди", каза Тръмп пред медиите в Дъблин след срещата си с Катрин Конъли.

Иран вероятно е отговорен за въздушния удар по саудитския тръбопровод "Изток-Запад", която предизвика затварянето му, добави президентът на САЩ. "Мисля, че са (иранците), може би са", заяви Тръмп.

Войната в Близкия изток вероятно ще приключи скоро след американските частични избори през ноември, каза за пореден път той. "Те се опитват да издържат колкото могат, за да усложнят междинните избори (в САЩ). Но мисля, че хората разбират това", подчерта Тръмп пред медиите.

"Когато това (краят на войната - бел. ред.) се случи, цените на петрола ще се понижат рязко", увери той.

Тръмп ще произнесе и реч пред американски и ирландски бизнес лидери в официалната резиденция на американския посланик в Дъблин, преди да отпътува към своя голф клуб на брега в Дунбег, в другия край на страната, за да наблюдава "Айриш Оупън".

Конъли е ляво ориентирана политически. Тя беше сред протестиращите при посещението на Тръмп в Ирландия през 2019 г. по време на първия му мандат, припомня АП. Сега е държавен глава на Ирландия, макар и с предимно церемониални функции. Освен това, като поддръжничка на палестинската кауза, в миналото тя е критикувала американската политика в Близкия изток и е наричала Тръмп "хулиган".

Ирландската президентка посрещна Тръмп в края на червения килим пред официалната си резиденция. Двамата се ръкуваха и размениха думи, преди да влязат вътре. Няколко минути по‑късно той излезе сам, поздрави, докато оркестърът на ирландските сили за отбрана изпълняваше американския химн, и извърши преглед на почетната рота на ирландската армия.

След това Конъли се присъедини към Тръмп навън, за да представят американската и ирландската делегация, преди двамата лидери да се върнат вътре за разговори при закрити врата.

Посещението на Тръмп е пореден пример за смесване на официалните му задължения с личните му интереси, посочва АП.

Полицията направи кордон около парка "Финикс" в Дъблин, където американският президент се срещна с Конъли в нейната резиденция. Тръмп бе приет от Мартин в държавната резиденция "Фармлий", а резиденцията на американския посланик е в "Дирфийлд".

Някои жители на Дъблин изразиха раздразнение от създадените неудобства в придвижването в столицата заради визитата на Тръмп. "Той причинява хаос в този град, защото иска да отиде в Дунбег и да играе голф", казва пред АП таксиметровият шофьор Кристофър Фокс, който определено не е почитател на Тръмп. "Светът е в смут, а този човек е тръгнал да играе голф."

Студентката Мина Петровски заяви, че "отношението на Тръмп към жените, към имигрантите, към малцинствените общности като цяло е отвратително". Според нея е "срамно, че ирландското правителство го посреща с отворени обятия".

Отделно, коалиция от леви опозиционни партии, антивоенни групи, пропалестински организации, природозащитници и други планират протест срещу Тръмп в Дъблин днес.

Синът на Тръмп Ерик твърди, че семейството е обичано в Ирландия, въпреки планираните протести срещу посещението на баща му. В интервю за ирландската национална телевизия вчера той подчерта, че игрището е най‑големият работодател в района.

"Отидете в кръчмата "Мориси" в Дунбег и чуйте от истински ирландец дали харесва президента Тръмп и семейството Тръмп, чуйте какво ще кажат за това, което сме направили за страната, в което сме инвестирали, и за любовта и уважението, които нашето семейство винаги им е показвало", заяви той.

Тръмп пристигна в Ирландия с нощен полет, след като отбеляза 25‑ата годишнина от атаките на 11 септември 2001 г., при които загинаха близо 3000 души в Ню Йорк, Вашингтон и Пенсилвания. Републиканският президент прекара двете нощи преди петъчната възпоменателна церемония, произнасяйки дълги речи на политически митинг в Далас.

Мартин покани Тръмп да посети Ирландия, когато се срещнаха в Белия дом на Деня на Свети Патрик тази година, а ирландските политически лидери вероятно ще възприемат посещението като възможност да поддържат топли трансатлантически отношения въпреки различията по въпросите на търговията и външната политика - теми, които според Белия дом Тръмп иска да обсъди.

Ирландският премиер заяви преди пристигането на Тръмп, че очаква да обсъдят въпроси от "взаимен интерес" и да "потвърдят силните икономически, културни и човешки връзки между Ирландия и Съединените щати".

Мартин добави, че се надява да види ирландски победител, който да вдигне трофея в неделя. Ирландецът Шейн Лаури водеше в класирането на турнира на неговия среден етап.

Тръмп играе голф почти всеки уикенд на игрища, които притежава във Флорида, Ню Джърси и Вирджиния. Присъствието му на "Айриш Оупън" продължава тенденцията му да се появява на високопрофилни спортни събития — и да участва в организирането на някои от тях по начини, които са от полза за семейния му бизнес. Неговите клубове в Дорал и Бедминстър вече са били домакини на професионални голф турнири тази година.

"Айриш Оупън" е второто събитие от Европейския тур, което се състои на територията на имот на Тръмп тази година. Миналата година Тръмп беше в Шотландия пет дни, за да играе голф в клуба си в Търнбъри, а по‑късно откри ново голф игрище. По време на това посещение той проведе разговори с британския премиер и председателя на Европейската комисия.

Дир.бг