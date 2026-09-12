Никола Цолов за съжаление не успя да завърши спринта преди Гран при на Испания.
Българският пилот във Формула 2 се движеше на пето място в надпреварата, но в 14-ата от общо 23 обиколки допусна фатална грешка.
Тогава лявата задна гума на Цолов удари едно от огражденията и това доведе до завъртане на автомобила и цялостно отпадане от спринта.
За съжаление пилотът на "Кампос Рейсинг" изпусна златна възможност да увеличи още повече разликата на върха в генералното класиране, тъй като основният му конкурент Рафаел Камара се движеше зад него.
Цолов извоюва петата позиция още на старта на надпреварата, а в първата обиколка сблъсъци в дъното на колоната доведоха до "кола за сигурност". Състезанието бе подновено в четвъртата обиколка и Цолов продължи да се движи пети. В последствие четвъртия Лорънс Ван Хупен изпревари съотборника на Никола Ноел Леон.
Двамата пилоти на "Кампос Рейсинг" влязоха в битка за четвъртата позиция, а Никола бе недоволен, че съотбрникът му не го пуска напред в контекста на битката за титлата. Това доведе до повече рискове от българина. В 14-ата обиколка той изпревари Леон, но трябваше да върне позицията заради потенциално 5-секундо наказание. Малко след това отново пое риск и се удари в оградата.
Така Рафаел Камара излезе на шеста позиция, на която се задържа до края на състезанието. Прибавя три точки към актива си и има 169, което е с осем по-малко от Цолов.
Днешният спринт бе спечелен от Ритомо Мията. Втори е Енцо Фитипалди, а трети Лорънс Ван Хупен.
В неделя е основното състезание за Гран при на Испания.
Дир.бг
Коментари
ШУМ.БГ
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Анонимен
Моля, спрете да хвалите този неудачник, дори приятелката му го заряза.
Анонимен
Неузачник си ти ш то пълен.
Анонимен
Да първия, едно мнение не може да изпрати без да го повтори, седнал квалификации да прави.