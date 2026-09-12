Окръжната прокуратура в Габрово ръководи разследване по досъдебно производство, образувано за престъпление, свързано с пожар, възникнал на 11 септември 2026 г. около 23:00 часа в землището на село Горни Върпища, община Дряново. Това съобщиха от Апелативната прокуратура във Велико Търново.

Пожарът е възникнал вчера в склад № 12 в складова база за боеприпаси и взривни вещества на "ЕМКО" ООД. От пожара е последвал взрив, като е съществувала опасност огънят да се разпространи към други имоти и да причини значителни вреди.

Досъдебното производство е започнало с разпит на свидетел очевидец. Районът на пожара е отцепен. След като бъде напълно обезопасен от служители на Дирекция "Специални операции за борба с тероризма" (СОБТ), разследващият екип ще извърши оглед на местопроизшествието.

Предстои да бъде изискана документацията, свързана със склада, съхраняваните в него материали и тяхното движение - вход и изход. Причината за пожара и размерът на причинените вреди ще бъдат установени чрез необходимите експертизи.

При пожара няма пострадали. Огънят е бил своевременно овладян и не се е разпространил към други имоти или горски територии. Унищожени са сградата и имуществото в склада, в който е възникнал пожарът.

Разследването е възложено на следовател и продължава под ръководството на Окръжната прокуратура в Габрово.

Ще бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната, каза по-рано днес пред журналисти в село Царева ливада министърът на вътрешните работи Иван Демерждиев. Правителството, държавата и всички служби ще вземем мерки, защото има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества, боеприпаси, има и неглижиране на начина на охрана, заяви Демерджиев.

По-рано днес президентът Илияна Йотова заяви, че обмисля свикването на Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС).

Инцидентът в склад на "ЕМКО" не прави изключение от серията саботажи срещу българската отбранителна индустрия, казаха от компанията.

Дир.бг