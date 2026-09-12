Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Ивайло Симеонов и независим кандидат за вицепрезидент на Република България професор Косьо Стойчев, представляван от Теодор Христов Тотев, подаде документи за регистрация в Централна избирателна комисия (ЦИК).

"Знаем, че ще е трудно и тежко, знаем, че предстои битка, но аз съм боец. Доказал съм през годините, че не само мога да водя битки, но мога и да ги печеля. Затова днес заедно се изправяме в тази надпревара, в тази битка с тежкия живот на всеки един българин, който не само усеща, но всеки ден разбира, че с все повече усилия може да си позволи все по малко", каза пред медиите Симеонов.

Той посочи, че е дисциплиниран мъж, научен да спазва закона и като започне кампанията официално ще отговори на всички въпроси - удобните и неудобните.

Пожелаваме на българския народ да бъде свидетел на една достойна и коректна президентска надпревара, добави Ивайло Симеонов, цитиран от БТА.

Кандидатурата на Симеонов и Стойчев е издигната от инициативен комитет като независима президентска двойка.

Ивайло Симеонов е кмет на община Елин Пелин от 2015 г. Той е член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Зад гърба си Симеонов има три спечелени местни избора. През 2015 г. той е избран с подкрепата на местната коалиция "ВМРО - Нова България", през 2019 г. отново е подкрепен от ВМРО-БНД, а на последните местни избори през 2023 г. печели третия си мандат като кандидат на местната коалиция "България на регионите", в която влизат ВМРО-БНД и "Има такъв народ". Тогава той получава 57,73% от гласовете.

Преди официалното обявяване на кандидатурата му за президент се появиха информации, че може да разчита на подкрепата на ГЕРБ, но лидерът на партията Бойко Борисов отрече ГЕРБ да стои зад кандидатурата. Борисов заяви, че със Симеонов са приятели отдавна, но уточни, че това не означава партийна подкрепа.

Косьо Стойчев е професор в Софийския университет "Св. Климент Охридски", специалист по икономическа география и регионално развитие.Научните му интереси са свързани с регионалното развитие, икономическата география, териториалното планиране и геоикономическите процеси. Той е автор на научни публикации и изследвания в тези области.

Дир.бг