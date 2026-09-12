Национален протест срещу изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху земеделски земи и в близост до населени места се проведе днес в няколко региона на страната. В акцията се включиха граждани, земеделци, ловци и представители на инициативни комитети и организации. По данни на организаторите зад протеста стоят над 26 земеделски и екологични организации.

Протестите бяха организирани от Националната гражданска инициатива "Бялата лястовица" и Сдружение "Беледие хан - Богьовци", като основните прояви бяха в Добруджа, Русе, Пловдив, Перник и София-област. Организаторите настояват за мораториум върху изграждането на индустриални ВЕИ проекти, докато не бъдат въведени ясни правила за разполагането им и не бъде гарантирана защитата на земеделските земи, горите, водите и интересите на местните общности.

В Добрич протестът започна с временно затваряне на входно-изходни точки на града, след което участниците се включиха в автошествие. Колоната премина през града и стигна до площад "Демокрация", където се проведе митинг. Председателят на "Бялата лястовица" адвокат Владимир Калчев заяви, че протестиращите настояват за законодателни промени, които да регламентират изграждането на ВЕИ съоръжения извън определените приоритетни зони и да ограничат използването на земеделски земи за такива проекти.

От организацията настояват и за спиране на започналите процедури за изграждане на ветропаркове в Добруджа до приемането на ясна законова регулация. Особено остро е недоволството срещу плановете за определяне на приоритетни зони за развитие на вятърната енергия. Според организаторите те обхващат 25 зони с обща площ над 6300 кв. км.

В Пернишко се проведе протестно автошествие, в което се включиха фермери, ловци, граждани и представители на местни инициативни комитети. По думите на Мирослав Бонев, председател на Инициативния комитет за опазване на обществения интерес в област Перник и координатор за Западна България на "Задруга за запазване на България", в община Радомир площите, засегнати от различни инвестиционни намерения, достигат около 14 000 декара.

Протестиращите настояват при оценката на подобни проекти да се отчита кумулативният ефект върху целия район, а не всяко инвестиционно намерение да се разглежда изолирано. Те предлагат ВЕИ мощности да се изграждат върху покриви, вече застроени терени и площи, подлежащи на рекултивация. Автошествието в Западна България започна от радомирското село Прибой, премина през Радомир и Перник и включи пътния възел "Даскалово".

В Пловдив протестиращите настояха за пълен мораториум върху изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху земеделски земи и горски фонд, както и в близост до населени места. Автошествието премина от ул. "Васил Левски" през основни булеварди на града и завърши на площад "Съединение".

В Русе участниците организираха автомобилно шествие, към което се присъединиха и граждани от Силистра. Те събираха подписи и в подкрепа на провеждането на референдум по темата. Според протестиращите изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични инсталации върху плодородни земеделски земи застрашава природата и поминъка на земеделци и пчелари.

В София-област протестното автошествие започна от село Богьовци и премина през Безден, Опицвет, Петърч и Костинброд, като крайната точка бе при разклона за Беледие хан на път II-81.

Сред поводите за недоволството там е планираното изграждане на голям фотоволтаичен парк върху около 1000 декара общинска земя в землището на Богьовци. Според представителите на местните организации терените са пасища и отдаването им за инвестиционни проекти би оставило населеното място без достатъчно площи за местните нужди.

Протестиращите настояват държавата да изработи ясна национална рамка за разполагането на индустриалните ВЕИ мощности, включително национална карта на вече изградените съоръжения, конкретни отстояния от населените места и оценка на натрупаното въздействие върху отделните райони. Те настояват и за по-широко обществено обсъждане на плановете за развитие на вятърната енергия.

Дир.бг