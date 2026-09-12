По време на посещението си в Ирландия, което изглеждаше по-скоро посветено на голфа, отколкото на дипломацията, американският президент Доналд Тръмп, както често се случва, изненада всички, като се обяви в подкрепа на обединена Ирландия, предаде Франс прес.

Президентът републиканец, който беше на посещение преди всичко, за да присъства на Откритото първенство на Ирландия по голф - "Айриш Оупън", организирано в комплекс, принадлежащ на семейството му, се включи днес в особено деликатен дебат. Той заяви по време на пресконференция с ирландския министър-председател Михол Мартин в Дъблин, че "много би се радвал да види Ирландия обединена".

"Мисля, че това би било фантастично", заяви американският лидер, когато един журналист го попита за мнението му относно обединението на Република Ирландия и Северна Ирландия, която е част от Обединеното кралство.

"Това ще стане рано или късно", добави 80-годишният лидер. Досега САЩ заемаха неутрална позиция по този въпрос, отбелязва АФП.

"Трябва да спрат убийствата (в Газа - бел. ред.) и едва тогава ще може да говори за обединението на Ирландия", коментира пред AФП Боб О"Конъл, 70-годишен пенсионер, който участваше в демонстрация срещу американския президент в центъра на Дъблин, облечен с шапка с надпис "Свободна Палестина".

Лондон се придържа към мирните Белфастки споразумения, подписани през 1998 г. за прекратяване на насилието в Северна Ирландия, според които може да се проведе референдум, ако мнозинството от жителите на британската провинция е склонно да одобри обединението с Република Ирландия.

"Това не е актуална тема", заяви категично наскоро британският министър-председател Анди Бърнам. "Даунинг Стрийт" 10 не реагира директно на изявленията на Тръмп, като се позова на думите на Бърнам.

Проучване от май тази години на Института за ирландски изследвания към Университета в Ливърпул показа, че едва 35 процента от жителите на Северна Ирландия подкрепят обединението.

В последвалата реч в американското посолство в Дъблин Доналд Тръмп се наслади на медийното внимание, насочено към думите му. "Това е един от онези въпроси, при които, каквото и да кажеш (...), няма правилен отговор", каза той с усмивка.

Американският президент наскоро се беше забъркал и в друга деликатна за Лондон тема, като заяви, че е отворен за всякакви възможности по отношение на Фолклендските острови - архипелаг в Атлантическия океан, който де факто се намира под британско управление, но за който претендира Аржентина, припомня АФП.

Тръмп заяви днес, че би бил "способен да разреши" евентуален конфликт около тази територия, заради която Обединеното кралство и Аржентина воюваха през 1982 г.

За визитата на Тръмп бяха мобилизирани най-малко 4000 полицаи и служители на силите за сигурност, посочва АФП. Демонстрацията срещу американския президент събра няколко хиляди души, според оценка на АФП, като много от тях развяваха палестински знамена и плакати с надпис "Тръмп не е добре дошъл".

"Доналд Тръмп е войнолюбец. Няма никакво право да бъде в моята страна", заяви пред АФП 19-годишният студент Килиан Уилън.

Палестинската кауза, която Ирландия защитава с особено усърдие на международната сцена, беше спомената косвено и от ирландската президентка Катрин Конъли, която тази сутрин прие за кратко президента републиканец.

Тази лидерка от ирландската левица, която в миналото е критикувала Тръмп, му подари сборник с произведения на Майкъл Лонгли - поет от Белфаст, починал миналата година и известен със сонета си, написан по време на конфликта в Северна Ирландия, озаглавен "Примирие"("Ceasefirе").

Тя му каза и че "да се смятат за нещо нормално войната и геноцидът никога не може да бъде приемливо", гласи съобщение от президентството.

Срещата с премиера Михол Мартин беше по-сърдечна. Тръмп заяви, че поддържа "отлични" отношения с ирландския министър-председател, въпреки разногласията по редица теми, сред които търговията и Близкия Изток.

След разговора си с него американският президент се отправи към своя голф клуб в Дунбег, на западния бряг на Ирландия, където ще остане до утре.

Президентът милиардер, който никога не пропуска да рекламира частния си бизнес, изтъкна предимствата на своя комплекс пред ирландския министър-председател, като увери, че това голф игрище "се смята за едно от най-добрите в света".

Очакват се около 40 000 зрители. Американският президент може лично да връчи трофея утре вечер.

Дир.бг