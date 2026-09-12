Българският национален отбор по волейбол за мъже допусна първа загуба на Евроволей 2026 в София, като отстъпи с 1:3 гейма от Украйна - 23:25, 22:25, 25:21, 21:25.

Така украинците спечелиха много важна среща, която в предварителните прогнози се счита за директен сблъсък за второто място в групата предвид сериозното фаворизиране на отбора на Полша.

За съжаление нашият отбор допусна първата си загуба при среща с първия по-сериозен съперник, като днес не успя да противодейства достатъчно на традиционно силния сервис на украинците. Направихме над 30 лични грешки, което е твърде много в мач на толкова голяма сцена.

Поражението означава, че падаме на третата позиция в класирането на Група "B" с актив от шест точки, колкото има и вторият Полша, но с мач по-малко. Украйна повежда с три поредни победи. В следващия кръг на 14 септември играем с Израел за задължителна победа, а украинците се изправят срещу Полша.

Украйна продължава да е тежък съперник за България в последните години, като това е четвъртата им победа в осем мача от съперничеството от 2021 г. насам.

В началото комбинация в центъра чрез Илия Петков донесе аванс от 2:1 за България след дълго разиграване, а първият ас на Симеон Николов покачи на 3:1. Силният сервис на Украйна обаче започна още от началото и тимът обърна с атака на Олег Плотницки за 5:4. Атака на Алекс Грозаднов изравни за 6:6, а после дойде и първият ас на Алекс Николов. После дойде страхотна блокада на Грозданов за 8:6. Супер атака на Алекс Николов по правата направи резултата 10:9. След това съдията ядоса играчите ни, след като не отсъди носена топка на украинския разпределител. Олег Плотницки продължи да играе много силно и даде аванс от 14:12 за своите с поредната си добра атака. След това звездата заби и ас. Севенюк пък направи резултата 17:14. Две поредни точки на Мартин Атанасов ограничиха щетите за 17:18, а после Симеон направи фамозна единична блокада срещу Плотницки. Неприятна грешка на Алекс Николов за 19:20, а още по-груба направи Аспарух Аспарухов за 20:22. Грешка от атака на Янчук ни даде възможност при 23:24, но Тупчи затвори гейма с трудна атака в края.

На старта на втория гейм Денислав Бърдаров атакува успешно в центъра за 3:2. За щастие грешките от сервис на украинците зачестиха и резултатът стана 5:5. Денислав направи една супер атака, но след това сбърка от друга за 6:8. После ас на Семенюк увеличи разликата - 9:6. Можеше да изостанем с четири точки, но Симеон Николов направи още една страхотна блокада за 8:10. Платницки продължи да атакува успешно, а Мартин Атанасов беше хванат на блокада - 14:10. Чудесна блокада на Алекс Николов срещу Тупчи съкрати разликата на 12:14, а брат му продължи импулса с ас - 13:14. Той обаче беше кратък, защото украинците продължиха да натискат и взеха следващите две точки. Тупчи завърши с атака бързо разиграване за 19:15. Груба грешка в нашето поле съвсем реши гейма - за 17:22, а след това Плотницки заби ас. След нападения на Плотницки и Янчук геймът завърши при 22:25.

Атака на резервата Преслав Петков и успешна блокада ни дадоха аванс от 3:1 в началото на третия гейм. Две атаки на Аспарух Аспарухов покачиха на 6:4, а импулсът продължи с блокада на Атанасов. Мощни атаки на Тупчи и Плотницки обаче съкратиха до 8:9. Пусната топка от Симеон Николов и последвала блокада ни дадоха аванс от 14:11. После Алекс увеличи с фамозна атака далеч от мрежата. Играта ни много потръгна и с атака на Алекс плюс блокада на Преслав Петков поведохме с 19:14. Въпреки някои колебания разликата се запази и в края блок на Алекс Грозданов срещу Янчук, както и атаки на Преслав Петков и Алекс Николов решиха всичко в наша полза - 25:21.

В началото на четвъртия гейм две атаки от Аспарух Аспарухов ни дадоха аванс от 4:3. После Грозданов избухна с блокада за 6:4. Ас на Семенюк обаче изравни резултата. За съжаление след това Плотницки излезе на сцената с няколко тежки сервиса и Украйна поведе с 13:8 след три поредни аса. Гостите продължиха да играят много уверено на сервис и в атака, а разликата все така остана сериозна - 16:11. Грешка на Бърдаров съвсем влоши ситуацията - 14:20. Неточностите ни най-вече от сервис не стихваха и това не ни остави шанс да се борим. Алекс Николов успя да направи две брейк точки на сервис, но Украйна затвори с 25:21.

Дир.бг