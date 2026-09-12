Няма промяна в позицията на британския премиер Анди Бърнам относно евентуалното обединение на Ирландия, заяви говорител на "Даунинг стрийт" след изказването на американския президент Доналд Тръмп, че "би се радвал" да види Република Ирландия и Северна Ирландия обединени, предаде Ройтерс.

Тръмп направи изявлението по време на посещението си в Дъблин, където се срещна с ирландския премиер Михол Мартин. Попитан за възможността за обединение на острова, американският президент заяви, че би искал да го види и прогнозира, че това "рано или късно" ще се случи. Той все пак отбеляза, че Великобритания също ще има думата по въпроса.

От "Даунинг стрийт" обаче подчертаха, че британската позиция остава тази, която Бърнам изложи пред парламента. В сряда премиерът заяви, че не му е известно да има значителна обществена подкрепа за нов референдум за статута на Северна Ирландия и че при липса на такава подкрепа допитване няма да има.

Бърнам вече предизвика политически спор с думите си през август, когато при първото си официално посещение в Северна Ирландия заяви, че референдум за обединението е "извън масата". След последвалите критики той уточни, че Великобритания ще спазва изцяло Споразумението от Разпети петък от 1998 г.

Съгласно споразумението британският министър за Северна Ирландия има правомощия да свика референдум за промяна на конституционния статут на региона, когато има основания да се смята, че мнозинството от гласоподавателите би подкрепило обединението с Република Ирландия. Жителите на Северна Ирландия също трябва да гласуват в подкрепа на съответните конституционни промени, за да може те да влязат в сила.

Изказването на Тръмп предизвика остра реакция сред юнионистките партии в Северна Ирландия, които настояват, че бъдещето на региона трябва да бъде решено единствено от неговите жители.

Лидерът на Демократичната юнионистка партия (ДЮП) Гавин Робинсън заяви, че конституционното бъдеще на Северна Ирландия ще бъде определено от народа на региона, а не от изявления в Лондон, Дъблин или Вашингтон. Той подчерта, че Северна Ирландия е част от Обединеното кралство заради "утвърдената демократична воля" на населението и че юнионистите не са заинтересовани от обединение с Република Ирландия.

Лидерът на партията "Традиционен юнионистки глас" Джим Алистър беше още по-категоричен. По думите му Тръмп не е първият американски президент, който се намесва в въпроси, "които не го засягат". Той заяви, че Северна Ирландия "не е пешка" в отношенията между Тръмп и Великобритания и че конституционното бъдеще на региона не зависи от американския президент или от друг чуждестранен държавник.

По-умерен бе лидерът на Ълстърската юнионистка партия Джон Бъроуз. Той посочи, че Тръмп, както всеки друг човек, има право да изразява мнение за конституционното бъдеще на друга държава, но решаващо е единствено мнението на народа на Северна Ирландия.

В същото време в Ирландия темата за евентуално обединение отново е в центъра на политическия дебат. Ирландският външен министър Хелън Макенти заяви по-рано, че в бъдеще ще има референдум за обединението, след като Бърнам определи подобно допитване като "извън масата".

Въпросът е особено чувствителен заради десетилетията на конфликт между ирландски националисти и юнионисти. Споразумението от Разпети петък от 1998 г. сложи край на основната част от насилието и установи принципа, че конституционният статут на Северна Ирландия може да бъде променен само с демократичното съгласие на населението.

Дир.бг