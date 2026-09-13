Лидерите на страните членки на БРИКС приключиха двудневната си среща на върха в Делхи, изтъквайки на финала й ползите и преимуществата от сътрудничеството и сближаването на позициите помежду им, по-специално по въпроса за войната в Близкия изток, обобщава Франс прес.

Най-големият резултат от срещата на върха беше, че лидерите на страните от БРИКС вчера съгласуваха общ призив към всички страни в конфликта в Близкия изток да проявяват максимална сдържаност.

"Надяваме се, че декларацията, приета на срещата на върха в Делхи, ще даде ясна посока на нашата споделена визия и на нашето бъдещо сътрудничество", заяви индийският премиер Нарендра Моди, домакин на срещата.

"Дискусиите ни в двата дни засилиха убеждението, че БРИКС не е само група страни, но и екосистема от решения", допълни той.

БРИКС беше създаден през 2009 г., за са обедини големите нововъзникващи пазарни икономики, като Китай, Индия, Русия, Бразилия и после и Република Южна Африка. Форматът се разшири с още страни впоследствие, сред които Иран, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

"Силата на БРИКС е в нашето многообразие и в нашето сътрудничество", заяви Моди и прикани партньорите си от групата, произвеждащи 40 процента от богатствата на планетата, да работят за един приобщаващ световен икономически растеж.

Президентът на Русия Владимир Путин приключи престоя си в Делхи, като изрази задоволство, че БРИКС са се превърнали в една от основните сили на международната сцена, допринасяйки за създаването на един нов световен ред, който е по-справедлив и по-многополюсен, както той се изрази.

Китайският президент Си Цзинпин заяви, че Глобалният юг трябва да защитава международното право и основните правила на международните отношения. "Един свят без правила е като кръстовище без червен светофар, едно кръстовище, на което цари хаос и на което безредиците са неизбежни", допълни той.

В съвместната декларация лидерите на БРИКС потвърдиха още вчера подкрепата си за една недискриминираща, отворена, справедлива и многостранна търговска система, която да е и прозрачна, приобщаваща, предвидима и базирана на правила и в центъра, на която да е Световната търговска организация.

По-малко от две седмици преди предвидената си визита във Вашингтон Си Цзинпин призова БРИКС да отхвърли всякаква форма на протекционизъм и да подкрепя многостранната търговска система.

Това беше намек към митническата война, водена от Доналд Тръмп от връщането му в Белия дом през януари 2025 г.

Но икономическата доминация на Китай, който наводнява своите партньори от БРИКС с износа си, поражда напрежение с тях, отбелязва Франс прес.

В последните месеци войната, подета от американо-израелските удари по Иран, един от членовете на БРИКС също извади на показ сериозните различия в рамките на блока.

От своя страна Пекин и Москва продължават да търгуват с Иран въпреки заплахите на Доналд Тръмп за санкции. А пък ОАЕ суспендираха през август търговския и финансов обмен с Техеран след ирански обстрел по тяхната територия.

През май министрите на външните работи на БРИКС не успяха да постигнат съгласие по общ текст на изявление. Техните ръководители обаче успяха да приемат декларация, в която говорят с общ глас и в която изразяват силно безпокойство пред продължаващата ескалация на напрежението в региона.

В двустранен план визитата на Си в Индия беляза нов етап в разведряването на отношенията между Пекин и Делхи, шест години след кървавите сблъсъци по тяхната обща граница в Хималаите. Двете страни вкараха в релси отношенията си, но недоверието между тях все пак продължава да съществува. По време на двустранна среща на Си и Моди вчера те се ангажираха да разрешат по един честен, разумен и взаимно приемлив начин управлението на общата им граница, заяви индийската дипломация.

Следващата среща на върха на БРИКС ще бъде в Китай догодина.

Дир.бг