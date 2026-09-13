Румънската футболна федерация се реши на нетрадиционен ход, за да ограничи агресивното и невъзпитано поведение от страна на родители по време на мачове при подрастващите.

Отвъд стандартните жълти и червени картони, касаещи участниците в двубоите, в Румъния съдиите ще могат да използват черен картон, чрез който може дори да се стигне до спиране на мача.

Новата санкция е създадена, за да се намери начин да бъде спряна агресията по трибуните от страна на родители и зрители. Румънците са първата федерация в световен мащаб, която прави нещо подобно.

Черният картон ще бъде третата и последна стъпка от протокол, който започва с временно спиране на мача и молба към треньорите да говорят с феновете и родителите на отбора си. Втората стъпка е прекъсване на мача за 10 минути и прибиране на отборите в съблекалните, а след това се стига до черния картон и прекратяване на мача.

От федерацията вече са изпратили на всички 130 академии в страната обяснителни материали по темата, като подчертават, че целта на този ход е да бъде намалено вербалното насилие, както и да няма повече физически нападения, защото такива не са липсвали през годините.

Дир.бг