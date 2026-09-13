Британската финтех компания "Револют" (Revolut), която има банков лиценз в редица страни, потвърди късно снощи, че чувствителна информация за нейни клиенти е била предоставена на неоторизирано трето лице след измамни искания, изпратени от имейл адрес в истинския домейн на държавна институция, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Компанията определя случая като сложна външна измама, при която неоторизирано лице е използвало адрес от домейна на държавна институция, за да изпрати фалшиви искания за информация.

"След като установихме случая, незабавно блокирахме адреса и уведомихме съответната държавна институция, правоохранителните органи, органите за защита на данните и финансовите регулатори", заяви представител на "Револют" пред Ройтерс.

По данни на компанията са засегнати ограничен брой клиенти, с които тя се е свързала пряко. Точният им брой не се съобщава. "Револют" не е посочила и дали случаят е ограничен до определен пазар, нито коя държавна институция е била използвана при измамата.

Разкритата информация включва данни за самоличността и връзка с клиентите - дати на раждане, пощенски и електронни адреси и телефонни номера, както и копия от паспорти и свидетелства за управление, посочва "ТехКрънч". Медията се позовава на уведомление на "Револют" до засегнатите клиенти, с което се е запознала.

Според уведомлението е възможно сред предоставената информация да са били и снимки за удостоверяване на самоличността, извлечения от сметки и история на трансакциите.

Представителят на "Револют" подчерта пред Ройтерс и "ТехКрънч", че информационните системи на компанията не са били засегнати и средствата на клиентите не са били изложени на риск.

Дир.бг