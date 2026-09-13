Вътрешният министър Иван Демерджиев е бил подведен и е получил неточна информация за причините и обстоятелствата около взривовете в обекти на дружеството край Велико Търново, заяви собственикът на оръжейната компания "ЕМКО" Емилиян Гебрев. В интервю за Нова телевизия Гебрев посочи, че е прекалено рано да се правят категорични заключения за случилото се. Според него министърът е разумен човек, но вероятно е бил подведен от служители или структури в системата на МВР.

"Не разбирам защо още в началото на проверката се говори за саботаж. Най-коректно би било да се каже, че разследването продължава и че информация ще бъде предоставена, когато има достатъчно данни", коментира бизнесменът.

Вчера министър Демерджиев посети района на инцидента и заяви, че в предприятието са били допуснати пропуски при мерките за сигурност. По думите му не е бил осигурен необходимият контрол нито върху съхранението на боеприпасите, нито върху охраната на обекта.

От "ЕМКО" отхвърлиха тази версия и обявиха, че не изключват умишлена намеса. Гебрев категорично отрече възможността причината да е небрежност на работници от завода. Той подчерта, че през 2026 г. обектите са били проверявани многократно от МВР. По думите му са извършени над 18 инспекции, а заедно с комплексната проверка броят им достига 20. Гебрев заяви, че при нито една от тях не са били установени нарушения или пропуски.

Според него складовете са оборудвани с множество системи за защита, които правят случайното допускане на подобна грешка малко вероятно. В този контекст той даде пример с инцидент на българско летище, където дрон е успял да кацне, без да бъде спрян от службите за сигурност.

По време на взрива в района са се намирали двама служители. Те забелязали на охранителните камери пламъци извън сградата и незабавно я напуснали съгласно установените процедури. Гебрев заяви, че най-важното за него е било да не се стигне до човешки жертви.

По темата за предназначението на продукцията той обясни, че "ЕМКО" изнася за редица европейски държави, сред които Полша, Чехия, Словакия, Румъния, Германия и Великобритания. Гебрев подчерта, че България е член на НАТО и че производството е свързано с изпълнението на договори с тези страни. Как те използват или препредават закупената продукция, не зависело от българската компания.

Бизнесменът припомни, че подобни взривове са регистрирани и в предходни години — през 2011, 2022 и 2023 г., както и при последния инцидент. Според него предишните разследвания не са довели до ясни резултати, тъй като случаите са били "замазани" и оставени без реален край. Той отново посочи и случая от 2015 г., когато е бил отровен с нервнопаралитичното вещество новичок.

Гебрев допусна, че зад случилото се може да стоят преплетени български и руски икономически интереси. По думите му финансовият мотив често се подценява за сметка на политическите обяснения, свързани с войната в Украйна.

Той заяви, че специализирани руски групи могат да действат в интерес на държавни структури, но срещу допълнително финансиране. В същото време Гебрев отправи критики към българските институции, като посочи прокуратурата и ДАНС като органи, които според него не са участвали достатъчно активно в разследванията.

"България не може да бъде разграден двор. Държавата трябва да установи кои са организаторите, помагачите и всички лица, свързани с подобни действия", заяви Гебрев. Той коментира и възможността президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет по национална сигурност, като подчерта, че именно държавата носи отговорност за изясняването на случая.

Дир.бг