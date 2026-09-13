За втори пореден уикенд Барселона гостува във Валенсия и след като преди седмица разби едноименния тим от града с 5:0, то тази неделя бе ред на другия местен отбор - Леванте. Каталунците постигнаха още един резултатен успех, побеждавайки с 4:2 и продължават да са единствени без грешка от началото на сезона в Ла Лига, вече с пет победи в пет мача.

Чави Еспарт превърна в гол подаване на Рафиня още в петата минута за 1:0 и така се превърна във вторият най-млад защитник на Барса, отбелязал гол в шампионата този век. Той го стори на 19 години и 115 дни, като пред него е единствено Пау Кубарси - вкарал на 19 години и 25 дни през февруари.

Рафиня имаше участие и във втория гол, когато подаде към Ламин Ямал в 19-ата минута, а десетката удвои преднината на гостуващия тим.

Бразилският национал е бил замесен в девет гола в Ла Лига този сезон, реализирайки шест и асистирайки за три други.

След почивката Ямал добави още един гол от дузпа - 3:0 и подпечата оконочателно успеха на своя отбор. Младата суперзвезда за трети път от началото на сезона вкарва два пъти в рамките на един мач от Ла Лига. За последно Лео Меси бе вкарвал поне по два гола в три от първите пет откриващи двубоя на Барса в първенството - през сезон 2012/2013.

Леванте намали изоставането си 10 минути преди края чрез Иван Ромеро, но това не бе всичко в мача, защото домакините върнаха още един гол, дело на крилoто Бруге в 88-ата минута. Карим Адейеми обаче успокои нещата, реализирайки четвърти за гостуващия тим в продължението.

Барселона има 15 точки след петата си победа, а головата разлика на клуба е впечатляваща - 21:4.

Дир.бг