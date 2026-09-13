Израел записа първата си победа на европейското първенство по волейбол за мъже, след като се наложи с 3:2 (19:25, 25:20, 20:25, 25:22, 15:7) гейма над Португалия в мач от група "В", който се проведе в София.

И двата отбора влязоха в срещата с баланс от две поражения в два мача, а португалците на два пъти успяваха да поведат със сет аванс. С отлична игра на сервис обаче тимът на Израел измъкна четвъртия гейм, в който резултатът бе равен при 18:18 точки.

В началото на петия гейм отново последва дълга точкова серия за Израел, която направи резултата от 4:2 - 11:2.

Най-резултатен за победителите бе Марк Рура с 23 точки, а още 21 прибави Шай Либерман. За Португалия с 20 точки се отличи Алешандре Ферейра.

В класирането в групата Израел е на четвърто място с две точки, докато Португалия е на пета позиция с една.

От 19:00 днес в София е и другият мач от групата на България, който противопоставя Полша и Република Северна Македония.

Дир.бг