Около 80 работници и служители на общинските предприятия БКС и СОД в Шумен се събраха днес на протест срещу решението на Общинския съвет да не подкрепи предложения от администрацията на кмета бюджет за 2026 година. По този начин хората не могат да получат увеличение на заплатите си, а предприятията им остават без средства.

На днешния протест, за разлика от предишния на БКС, се включиха и ръководителите на предприятието. Всички те настояха Общинският съвет да преразгледа решението си и да приеме бюджет, като заявиха, че ще внесат исканията си при председателя на местния парламент.

Да изкаже своята подкрепа към исканията на работниците при тях слезе кметът на Шумен Христо Христов.

„Аз като кмет съм входирал докладна за бюджета, оттук нататък вече правомощията са на общинските съветници. Съгласно действащата нормативна уредба в страната, само в тази сесия и в законно установения срок до 21 септември може да се приема бюджетът на общините, а това тук не се получи. В момента сме сезирали Национално сдружение на общините в Република България и чакаме отговор. По неофициално получен такъв, имаме уверение, че бюджетът може да бъде гледан и на следващата сесия“, каза той, но добави, че трябва все пак да се изчака официалното становище.

Ако има такава възможност, общинският бюджет за 2026 година ще бъде гледан на заседанието на Общинския съвет на 1 октомври.

ШУМ.БГ