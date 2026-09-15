Причудливият хорър сериал "Заливът на вдовиците" триумфира на церемонията по връчването на наградите "Еми", поставяйки нов рекорд за най-много награди, спечелени от комедиен сериал в рамките на една година, докато драматичният сериал за болничния живот "Пит" отново спечели отличието за най-добър драматичен сериал.

"Заливът на вдовиците" на Apple TV, в който Матю Рийс играе лидер на изолиран остров край бреговете на Нова Англия, който изглежда е обитаван от духове, се превърна в един от най-обсъжданите дебютни сериали на годината, а сега вече разполага и с наградите, които да оправдаят шума около него. С общо 14 отличия "Заливът на вдовиците" подобри рекорда за комедиен сериал, поставен само година по-рано от сатиричния сериал на Сет Роугън "Студиото", също продукция на Apple. Рийс, Кейт О'Флин и Стивън Рут спечелиха актьорски награди за ролите си.

Рийс, който през 2018 г. спечели "Еми" за най-добър актьор в драматичен сериал за "Американците", получи първата си награда "Еми" за комедия. Той спечели и отличието за най-добър актьор в минисериал за зловещото си превъплъщение в "Звярът в мен". Рийс получи и наградата за най-добър комедиен сериал в качеството си на продуцент.

Силното представяне на "Заливът на вдовиците" означаваше разочарование за "Хакс" - вече утвърдения сериал за стендъп комедиантка, която се опитва да възроди кариерата си, и дисфункционалната ѝ асистентка от поколението на милениалите. Звездата му Джийн Смарт обаче отново спечели наградата за най-добра актриса - петото й отличие за сериала в рамките на пет сезона.

Само няколко минути по-късно Алисън Джани също изравни рекорда, след като спечели наградата за най-добра поддържаща актриса в драматичен сериал за "Дипломатът".

Водещата Маришка Харгитай, звездата от "Закон и ред: Специални жертви", откри церемонията с песен и танци, изпълнявайки пародията "I Love TV Screens" по класиката на Джоан Джет "I Love Rock 'n' Roll". Тя привлече и свои звездни приятели за предварително заснети сегменти, сред които баскетболната звезда на Ню Йорк Никс Джейлън Брънсън и не кой да е, а Тейлър Суифт.

Предварително заснетият скеч с участието на попзвездата предизвика смях с шегите си, насочени към хората от телевизионната и развлекателната индустрия.

"Пит" спечели "Еми" за най-добър драматичен сериал за втора поредна година. Хитовият сериал проследява напрегнатото ежедневие на служители в спешно отделение в Питсбърг, като всеки епизод се развива в реално време. Поредицата разглежда теми от правото на аборт и затягането на имиграционния контрол до масовите стрелби. Тя водеше всички сериали с 25 номинации и приключи вечерта с шест статуетки.

Звездата Ноа Уайли, който вече е натрупал множество награди за главната си роля, спечели второто си поредно актьорско отличие, а получи и още една статуетка като продуцент на сериала за победата му в категорията за най-добър драматичен сериал.

"Израснах в Лос Анджелис. Аз съм дете на Холивуд. Израснах пред телевизора, а киносалоните бяха моето място за поклонение. Това е всичко, което някога съм искал да правя, и това е единственият клуб, към който някога съм искал да принадлежа. Благодаря ви, че ме приехте", заяви Уайли пред публиката.

Рия Сийхорн от "Плурибъс" спечели наградата за най-добра актриса в драматичен сериал.

"ДТФ Сейнт Луис" на HBO Max - история за любовен триъгълник на хора на средна възраст, който се обърква - спечели най-голямото отличие в категорията за минисериали, с което общият брой на наградите му достигна седем. Сали Фийлд пък спечели наградата за най-добра актриса в минисериал или телевизионен филм за ролята си в "Изключително светли създания". Обичаната актриса произнесе пламенна реч, в която завоалирано разкритикува плановете за сливане на Paramount и Warner Bros.

"Нашето многообразие, нашите уникални истории са от значение. Не можем да позволим тези гласове да бъдат заглушени, компрометирани или слети", заяви Фийлд.

Церемонията по връчването на 78-ите награди "Еми" включваше специална почит към покойната икона на кънтри музиката Доли Партън, която също е носителка на награда "Еми".

"Тя беше искрена и скромна, подкрепяща и невероятно забавна", каза Фийлд, която си партнира с Партън във филма "Стоманени магнолии". След това тя представи кънтри певицата Реба Макентайър, която изпълни "Appalachian Memories".

Ноа Кахан изпълни "Bridge Over Troubled Water" по време на сегмента "В памет на", посветен на починалите представители на телевизионната и филмовата индустрия. В него бе включена емоционална почит към Катрин О'Хара, а на сцената се появи и Маколи Кълкин, нейният партньор от филмите "Сам вкъщи", заедно с колегите й Ани Мърфи и Дан Леви.

Джейми Лий Къртис със сълзи на очи отдаде почит на Роб Райнер, като нарече покойния режисьор и актьор - който посмъртно спечели "Еми" за гостуващата си роля в "Мечката" - "щедър, добър и адски забавен".

Церемонията бе изпълнена с телевизионна носталгия, като сред водещите на отделните категории бяха звездите от "Бъфи, убийцата на вампири" Сара Мишел Гелар и Дейвид Бореаназ, както и легендите от "Ангелите на Чарли" Кейт Джаксън, Шерил Лад и Джаклин Смит.

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