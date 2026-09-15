Всяка нова учебна година започва с училищния звънец. Но истинското начало е в усилията на хилядите хора с една обща мисия - да дадат на всяко дете знание, увереност и шанс да намери своя път в живота. Защото именно в училище децата постепенно откриват себе си и света - учат се да задават въпроси, да търсят отговори, да защитават позицията си и да уважават другия. Да бъдат свободни в мисленето си и отговорни в действията си, се казва в приветствието на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев за първия учебен ден до учителите, директорите, учениците и родителите.

"Уважаеми учители, зная, че зад всеки малък успех стоят много ежедневни усилия, които често остават невидими. Да задържите вниманието на едно дете, да го мотивирате, да бъдете взискателни, без да го отказвате, и да намирате път към него дори когато това изглежда трудно. Именно тези малки всекидневни усилия превръщат учителската професия в мисия, която без вашата отдаденост няма как да бъде изпълнена", с тези думи се обръща към учителите образователният министър.

Той отбелязва, че до тях стоят и педагогическите специалисти, които подкрепят развитието, устойчивостта и успехите на децата. А от директорите зависи всички тези хора да бъдат истински екип. На всички Вас благодаря за усилията и отговорността, с които посрещате новата учебна година!

Особено важна част от Вашата работа е връзката със семейството. Търсете разговора и приобщавайте родителите - те могат да бъдат Вашите най-ценни съюзници. Защото, когато семейството и училището си имат доверие, и отправят едни и същи послания към детето, шансът то да разгърне потенциала си е много по-голям, отбелязва министър Вълчев. В своето приветствие образователният министър се обръща и към родителите, като им благодари за доверието и за усилията, които полагат всеки ден. Нека и през тази година училището и семейството бъдат заедно в най-важното - да помагаме на децата да растат уверени, знаещи и способни да следват своя път, пожелава министърът.

А към учениците искам да се обърна с една проста молба - бъдете любопитни. Питайте, търсете, опитвайте и не се страхувайте да грешите. Училището има смисъл не когато просто запомняте правилните отговори, а когато се научите сами да ги намирате, отбелязва образователният министърът.

Той се обръща и специално към най-малките, които на 15 септември за първи път ще прекрачат училищния праг - пожелавам Ви да влезете в класната стая с усмивка и да срещнете учители, които ще ви накарат да обикнете знанието и да почувствате училището си като втори дом. Пред Вас започва едно голямо приключение, търсете и откривайте - както знания, така и нови приятелства!

В този празничен ден поздравявам и всички, за които учебната година няма една и съща начална дата - детските градини, в които образователният процес не прекъсва, спортните образователни институции, които отвориха врати още на 1 септември, частните училища и градини и стотиците български неделни училища зад граница!

Поздравявам всички български образователни институции, в които всеки ден се създава знание и се гради бъдещето на нашите деца! Уверен съм, че заедно ще намерим верния път към новите предизвикателства на днешния и утрешния ден! На добър час през новата учебна година, пожелава в своето приветствие министър Георги Вълчев.

Над 55 000 първокласници днес ще прекрачат училищния праг за първи път. С първия училищен звънец ще започне новата учебна година за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН).

В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата - близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години.

Над 2000 новоизградени STEM центрове ще посрещнат учениците през новата учебна година. В държавни и общински училища и центрове за специална образователна подкрепа ще има обучение в обособени STEM пространства и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. Инвестицията от над 250 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост създава възможности за повече практически задачи, експерименти и работа по проекти, както и за свързване на знанията от различните учебни предмети.

Дир.бг