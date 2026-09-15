Американското министерство на финансите обяви, че неговата Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) налага санкции срещу руската банка ВТБ заради "нейното участие в заобикаляне на санкциите срещу Иран, включително установяването на кореспондентски отношения със санкционирани ирански банки".

"Министерството на финансите ще продължи да преследва и да разрушава онези, които предоставят материална, технологична или финансова подкрепа, позволяваща на иранския режим да поддържа терористичните си начинания", написа финансовият министър Скот Бесънт в "Екс".

"Министерството на финансите няма да толерира никаква подкрепа за режима и ще продължи да идентифицира, разкрива и изолира лицата, които подпомагат Иран", добави той.

Миналата седмица Бесънт предупреди, че администрацията на президента Доналд Тръмп ще наложи санкции на голяма банка, докато продължава да оказва икономически натиск върху Техеран с цел прекратяване на продължаващия вече повече от шест месеца конфликт между САЩ и Иран.

ВТБ вече беше санкционирана от САЩ през 2022 г. в рамките на мерки, свързани с войната в Украйна, отбелязва "Ройтерс", цитирана от БТА.

От началото на конфликта през февруари Съединените щати наложиха редица икономически мерки срещу Иран, насочени срещу износа на петрол, мрежите за морски превози, каналите за снабдяване с оръжия, финансовите посредници, борсите за цифрови активи и въздухоплаването.

Дир.бг