1 1129 първокласници в област Шумен прекрачиха днес за първи път училищния праг. Във всяко училище днес те бяха посрещнати с „Добре дошли“ и с пожелания да се учат и следват мечтите си.
В областта новата учебна година започна за 15 526 ученици.
Най-многобройни са учениците в община Шумен – 8208. Те са с 24 повече от миналата учебна година и са разпределени в 348 паралелки. В селата от общината учениците са общо 500 в 37 паралелки.
Записаните първокласници в Шумен са 696, като са разпределени в 33 паралелки. От тях 663 ученици са в града, а останалите 33 – по селата. Броят на децата в първи клас показва намаляване спрямо минали години.
Намаление има и при децата в детските градини в град Шумен, които също днес официално откриват учебната година. Общият брой на децата в детските градини е 2619. Записаните тригодишни са 575. Яслените групи в градините са 6 със 136 деца.
В област Шумен врати отвориха 63 училища и 95 детски градини.
На Добър час от екипа на ШУМ.БГ!
Коментари
ИВАН МАРИНОВ-КОЦ
УСПЕХ И ПОПЪТЕН ВЯТЪР НА ВСИЧКИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ И НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ!!!!
Анонимен
Колко първокласници :)
Аслан Масхадов
По време на ръжеството в езикова гимназия почти всички ученици говореха и нищо не се чуваше.Учителите и новата директорка нямат никакъв авторитет и учениците не ги уважават.Нищо добро не ни чака с такова поколение.
Дърт даскал
Колеги, от утре започват дълги тягостни дни. Пазете се от нахални ученици, баби-стръвници, майки - усойници, бащи побойници и от "експертори", които не са чували звънец и не са помирисвали ученик! Дерзайте, 30 юни е на хоризонта!
Анонимен
Тази година краят на учебната година ще е на 2 юли.