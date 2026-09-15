1 1129 първокласници в област Шумен прекрачиха днес за първи път училищния праг. Във всяко училище днес те бяха посрещнати с „Добре дошли“ и с пожелания да се учат и следват мечтите си.

В областта новата учебна година започна за 15 526 ученици.

Най-многобройни са учениците в община Шумен – 8208. Те са с 24 повече от миналата учебна година и са разпределени в 348 паралелки. В селата от общината учениците са общо 500 в 37 паралелки.

Записаните първокласници в Шумен са 696, като са разпределени в 33 паралелки. От тях 663 ученици са в града, а останалите 33 – по селата. Броят на децата в първи клас показва намаляване спрямо минали години.

Намаление има и при децата в детските градини в град Шумен, които също днес официално откриват учебната година. Общият брой на децата в детските градини е 2619. Записаните тригодишни са 575. Яслените групи в градините са 6 със 136 деца.

В област Шумен врати отвориха 63 училища и 95 детски градини.

На Добър час от екипа на ШУМ.БГ!