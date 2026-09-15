Тежка катастрофа с двама загинали затвори пътя между разклона за село Гергевец и пътен възел "Ямболска детелина" край Сливен малко преди 15 ч. днес. Други двама души са откарани за лечение в Центъра за спешна медицинска помощ в Сливен.

По първоначална информация в инцидента са участвали три автомобила.

Сигналът за произшествието е получен около 14:40 часа, съобщи БНР. На място незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешната помощ.

Движението в участъка е спряно, а екипи на Пътна полиция регулират трафика и насочват автомобилите по обходни маршрути през Подбалканския път и село Гергевец.

"Временно е ограничено движението по път II-53 Сливен - Крушаре от км 126 до км 130 поради ПТП. Обходният маршрут е Камен - Желю войвода - Калояново. Трафикът се регулира от пътна полиция", съобщиха междувременно от АПИ.

Причините за тежкия инцидент се изясняват.

Шестнадесет водачи са санкционирани за изменения в конструкцията и значителни технически неизправности на автомобилите при специализирана операция на сектор "Пътна полиция" - Сливен през почивните дни, съобщиха от областната дирекция на МВР. Акцията е част от Националната кампания "Безопасно лято" и е била насочена към проверка на техническото състояние на автомобилите.

Установени са различни нарушения, сред които поставени гуми и джанти, които не съответстват на модела на автомобила, разширени калници с допълнителни елементи, спойлер в задната част, завишени нива на шум, измерени с шумомер, както и затъмняващо фолио на челното и страничните стъкла на предните врати. При проверките са установени и други технически неизправности. Осем автомобила не са преминали годишен технически преглед.

През последното денонощие са регистрирани и две пътни произшествия в Сливен, при които са пострадали участници в движението или са нанесени материални щети, пише БТА.

На 14 септември в 14:56 часа в района на кръгово кръстовище на бул. "Банско шосе" в Сливен е възникнало пътно произшествие между мотоциклет "Ямаха", управляван от 46-годишна жена, и бус "Форд Транзит", управляван от 43-годишен мъж. При произшествието е пострадала жената, която е настанена за наблюдение в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - Сливен, без опасност за живота.

Тази сутрин е получен сигнал за ударен паркиран автомобил на ул. "Сан Стефано" в Сливен. Произшествието е причинено от 26-годишен водач от село Градец, който е управлявал лек автомобил "Ауди А4". Пробата му за употреба на алкохол е отрицателна. Водачът е отказал да бъде изпробван за употреба на наркотични вещества. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Един човек е загинал, а 32 са ранени при 30 пътни произшествия през изминалото денонощие в страната. От началото на годината катастрофите са 4811, загиналите 326, а ранените 5969. За сравнение, през същия период на 2025 г. се отчитат 19 загинали участници повече в движението по пътищата, отколкото през 2026 г.

Дир.бг