*Протестът на румънските фермери и овцевъди пред правителството в Букурещ ескалира в сблъсъци между демонстранти и жандармерията. Силите на реда използваха сълзотворен газ, след като част от участниците започнаха да се блъскат с жандармеристите на площад "Виктория". По данни на местни медии в протеста са участвали около 3000 фермери.

Общо 24 души са потърсили медицинска помощ заради дихателни проблеми и наранявания след ескалиралия протест. Сред пострадалите са осем представители на органите на реда. Други 26 демонстранти са отведени в полицейски управления за установяване на самоличността им и за документиране на прояви на хулиганство, съобщават румънските власти и местните медии. На нарушителите ще бъдат наложени и административни глоби, предаде БТА.

Протестът, който започна със събиране на фермери още около 8:00 ч., а официално беше обявен за 10:00 ч., прерасна в сериозни сблъсъци между демонстранти и жандармерията. Силите на реда използваха сълзотворен газ, за да овладеят напрежението. По-рано протестиращите блокираха участъци от пътната мрежа в района на площад "Виктория", а впоследствие групи от демонстранти се придвижиха по различни улици на столицата.

По първоначална информация на Букурещката жандармерия сред протестиращите вероятно е имало "инфилтрирани лица и агитатори", които са се опитали да провокират безредиците. Самата демонстрация не е преминала през предвидената по закон процедура за предварително уведомяване и не е била разрешена.

Още в началото на протеста сред тълпата е забелязан възрастен мъж с плакат "Калин Джорджеску е президент". По-късно част от демонстрантите са скандирали името на Джорджеску - бившия крайнодесен кандидат за президент на анулираните избори в Румъния през 2024 г.

Към протестиращите са се присъединили и привърженици на крайнодесните партии "Алианс за обединение на румънците" (АУР) и SOS Румъния, отбелязват местните медии.

Лидерът на АУР Джордже Симион призова за спокойствие и предупреди последователите си да не се поддават на провокации.

"Внимавайте да не се замесвате и да не се поддавате на провокации от страна на внедрени лица", написа Симион в официалния си профил във Facebook.

Междувременно от правителствената пресслужба заявиха, че към този момент нито една от представителните организации на овцевъдите не се намира на площада. Федерацията на националните овцевъди и козевъди "Romovis" предварително също обяви, че не е организатор на демонстрацията и че участието на фермерите е индивидуално решение.

"Осъждам по най-категоричен начин подобни действия - както и всеки опит за превръщане на легитимен протест в улични сблъсъци", написа държавният глава Никушор Дан в официалния си профил във Facebook.

Той подчерта, че нападенията, актовете на агресия и вандализмът трябва да бъдат строго санкционирани в съответствие със закона.

"Никакво недоволство не може да оправдае подобно поведение или застрашаването на други граждани, намиращи се по улиците", заяви Дан.

По думите му също толкова сериозни са подстрекаването към насилие и опитите на политици да ескалират общественото напрежение и да се възползват от протест, породен от реални проблеми.

"Диалогът остава единственият път за намиране на решения", посочи президентът.

Дан призна, че трудният социален, икономически и политически контекст е породил сериозно недоволство в обществото, но подчерта, че насилието не може да бъде решение.

"Призовавам към разум и отговорност", допълни румънският президент.

Основните искания на протестиращите са свързани с ограниченията върху износа на живи овце и кози, начина, по който се управляват огнищата на заболявания по животните, както и с компенсациите за животни, които са били принудително умъртвени. Фермерите настояват и за оставката на президента на Националната санитарно-ветеринарна агенция Александру Бочю.

Секторът настоява ограниченията върху износа да бъдат преразгледани, тъй като според животновъдите мерките водят до сериозни финансови загуби. Фермерите се оплакват и от ниските изкупни цени на селскостопанската продукция, високите разходи за горива и фуражи и затрудненията при обслужването на банкови кредити.

Междувременно премиерът в оставка Илие Боложан заяви, че е взел под внимание исканията, представени след протеста на площад "Виктория".

От правителствената пресслужба обаче уточниха, че представителната организация на овцевъдите не е участвала в демонстрацията и че част от поставените искания вече са били обсъждани на шест предишни срещи между представители на сектора и властите.

Румънските овцевъди вече протестираха и на 30 юли пред сградата на Националната санитарно-ветеринарна агенция заради блокирания износ на живи животни.

Дир.бг