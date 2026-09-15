Канада и Европейският съюз ще започнат преговори следващия месец за нов съюз в сферата на сигурността и икономиката, което е поредната смела стъпка на канадския министър-председател Марк Карни за намаляване на икономическата зависимост на страната му от САЩ, съобщава "Уолстрийт джърнъл".

Карни съобщи новината във вторник на инвестиционна среща на върха, на която е домакин в Торонто. В събитието участват някои от най-големите световни инвеститори – от гиганти на Уолстрийт като Blackstone и BlackRock, до суверенните инвестиционни фондове на Норвегия и Абу Даби, като канадският лидер се опитва да привлече техните капитали.

Късно във вторник той заминава за Европа, където предстои да направи изказване пред Европейския парламент. В речта си на форума той даде представа за предстоящите стъпки.

"Следващия месец ще започнем дискусии с ЕС – втората по големина икономика в света – за изграждането на уникален съюз в сферата на сигурността и икономиката", заяви Карни. "Уолстрийт джърнъл" цитира свои източници, според които Карни е възложил на своя специален пратеник за Европа да проучи най-амбициозните възможности, които не включват пълноправно членство в ЕС или в неговия единен пазар.

Канадски и европейски представители обсъждат начини Канада да се интегрира неофициално в единния пазар на Европа по отношение на ключови вериги за доставки, пише още финансовото издание. Високопоставен канадски представител заяви, че посещението тази седмица – което включва и спирка в Ливърпул за среща с британския премиер Анди Бърнам – има за цел да подготви почвата за среща на върха ЕС-Канада в Монреал следващия месец.

Стремежът към специален съюз с ЕС идва на фона на рязко влошаване на търговските отношения между Отава и Вашингтон, допълва БНР. Двете столици са въвлечени в изострен търговски конфликт, след като преговорите за митата се провалиха миналия месец. И двете страни вече наложиха високи мита върху вноса на стоки от другата.

Карни също така заяви, че Канада ще продължи да бъде най-важният партньор на САЩ в много ключови области. "Тези договорености работят, когато си взаимодействаме като истински партньори, уважаващи традициите и суверенитета си. Когато тези възможности се върнат, Канада ще бъде още по-добър партньор – по-силна, по-устойчива, по-независима и готова да отстоява общите ни интереси в сферата на икономиката и сигурността".

В неформален разговор след речта си Карни заяви, че световната икономика преживява период, в който "интеграцията и суверенитетът влизат в конфликт".

Той отбеляза, че за държавите, които искат да запазят суверенитета си – а Канада държи на това поради напълно основателни причини, включително заради уникалната си култура – ​​е необходимо да използват предимствата на своите ресурси и да си партнират с онези, които ги допълват.

Дир.бг