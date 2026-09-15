Кения ще бъде домакин на световното първенство по лека атлетика през 2029 година. Столицата на източноафриканската страна, Найроби, бе предпочетена пред тази на Великобритания Лондон да приеме най-голямото събитие в международния лекоатлетически календар след две години.

Домакинството ще бъде историческо, защото никога досега световен шампионат в леката атлетика не се е провеждал в Африка, макар през годините да сме виждали невероятни атлети от този континент.

Откакто мондиалите в този спорт се провеждат - от 1976 година насам, най-често сме ги гледали на територията на Европа с по две изключения в Азия (Китай на два пъти) и Северна Америка (Канада и САЩ по веднъж).

Така следващите три световни първенства ще са на три различни континента - Пекин ще приеме надпреварата през 2027-а, през 2029-а домакин ще бъде Найроби, а също така днес стана ясно, че през 2031-а световното ще бсе проведе в Мюнхен.

Кения е била домакин на Световното първенство по крос кънтри през 2007-а в Момбаса, на Световното първенство за юноши и девойки до 18 години в Найроби през 2017-а и Световното първенство за младежи и девойки до 20 години в столицата през 2021-а. Найроби също така беше домакин на Африканското първенство по лека атлетика през 2010-а.

Дир.бг