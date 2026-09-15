Протест срещу правителството на премиера Румен Радев започна тази вечер в "Триъгълника на властта" в София. Демонстрацията е организирана от гражданското сдружение БОЕЦ и активиста Манол Глишев, които настояват за оставка на кабинета. Затворено е движението на площад "Независимост".

Мотото на демонстрацията е "Добре, де, разбрах, отлитам си", като организаторите са използвали снимка на Румен Радев като летец във визията на събитието.

В района има засилено полицейско присъствие. Протестиращите скандират "Оставка" и са издигнали български и украински знамена, както и знамена на Европейския съюз.

Пред репортери на БНР протестиращи изразиха опасения за завоя на кабинета към Русия и срещу вътрешната политика, която според протестиращите не се бори с олигархията въпреки обещанията. Демонстрантите се тревожат и за случващото се в БНТ, където водещият Георги Ангелов бе свален от ефир.

"Има и пряк повод: правителството превърна Българската национална телевизия в партиен официоз: това вече не е обществената БНТ, а "Работническо дело" от 1988 г", казват протестиращите.

Протестът бе открит от Манол Глишев с критики към управляващите и поставяне под въпрос правото на президента Илияна Йотова да се кандидатира на предстоящите президентски избори.

"Неприятната тема, която ни засяга пряко, слонът в стаята, е войната в Украйна. До България не трябва да стигне това "мръсно руско насилие", каза Глишев.

По думите му "Радев и Йотова лъжат, че войната няма военно решение". "Защо не го кажат на руснаците", попита активистът. Според него Радев ни излага на екзистенциална опасност.

"Става въпрос за война, а не просто за "конфликт", каза още Глишиев и припомни, че на територията на Украйна живеят и етнически българи.

Глишев обвини сегашното управление и за изнасянето на редица фирми от страната. Бизнесклиматът е лош за българите заради кабинета "Радев", каза Глишев. Напускат ни много чуждестранни компании като "Бош" (Bosch) и "Тейкауей" (Takeaway). До 2029 г. ще се вдигне данъкът върху собствеността със 100%, ако оставим това правителство на власт, допълни той. И отбеляза, че правителството вече е трябвало да бъде свалено. То има руски зависимости, каза още Глишев.

"Бойко Борисов и Делян Пеевски все още са лидери на парламентарни групи, а щяха бъдат свалени от власт", добави протестърът.

"Ще продължаваме да протестираме, докато не се стигне до предсрочни избори", посочи той. "Когато гласоподавателите на Радев осъзнаят, че той ги лъже, да се присъединят и те към протестите", добави Глишев.

Глишев заяви, че е загубил доверие в Българската православна църква, която в момента "действа като филиал на руската".

Сред присъстващите са съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

Минути преди 21 часа протестът приключи на фона на някогашния национален химн "Шуми Марица".

Демонстрацията имаше подадено уведомление в Столичната община и по време не нейното провеждаме бе осигурено полицейско присъствие в района.

Днешната демонстрация е третият протест срещу кабинета "Радев" след началото на управлението му след акциите на 27 юни и 3 юли.

Амбициите на организаторите са протестите да продължат до зимата, като се надяват постепенно да мобилизират гражданската енергиядо нивото, до което стигна миналата година, когато падна кабинетът "Желязков".

Дир.бг