Бившият директор на 138-о училище Александър Евтимов, който беше освободен след скандала с камерите в тоалетните, с първи коментар след новото му назначение. Той заявява, че оплаквания от родители и ръководството на 141-во училище, където вече е заместник-директор, досега не са постъпили.

Евтимов беше освободен от поста директор на 17 декември миналата година със заповед на Регионалното управление на образованието след скандала с камерите в тоалетните.

"Аз оспорвам заповедта по съдебен ред за нейната законосъобразност, но все още няма решение. Отново категорично заявявам, че никога не съм поставял записващи устройства в санитарните помещения на училището", казва пред bTV Александър Евтимов, настоящ заместник-директор на 141-во ОУ "Народни будители".

На въпрос как си обяснява двете обвинения от прокуратурата той отговаря: "Нямам представа, не мога да коментирам".

През декември миналата година Софийската районна прокуратура го обвинява за незаконно поставяне на записващи устройства в тоалетните на училището, както и за създаване на порнографско съдържание с непълнолетни.

Тогава Евтимов е задържан и му е наложена мярка за неотклонение "парична гаранция" от 10 000 лева.

Вече 10 месеца прокуратурата не е изготвила обвинителен акт и Софийският районен съд не е започнал дело срещу него.

В края на юни Евтимов е назначен за заместник-директор на 141-во училище.

"Притежавам необходимото образование и професионална квалификация за това. В момента съм във временна нетрудоспособност, тъй като имам здравословен проблем", казва Александър Евтимов.

Той е назначен от предишната директорка на училището Виргиния Заркова, която напуска поста миналата седмица.

"Относно нейното напускане не мога да го коментирам, не знам", казва Евтимов.

На въпрос дали до него са стигали оплаквания на родители на деца от 141-во ОУ във връзка с назначението му той отговаря: "Не, по никакъв начин. А замествах госпожа Заркова цяло лято. Имам, нали, валидно чисто свидетелство за съдимост, така че не виждам какви притеснения могат да имат родителите и самите ученици".

Дир.бг