През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява. Значителна ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в Източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, по Черноморието малко по-високи, а в района на София - около 12°. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб, в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, в София - около 25°.

Над планините ще има променлива облачност и на отделни места, главно в масивите в Югозападна България и в Централна Стара планина, ще превали слабо. По високите части ще духа до умерен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 10°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. По южното крайбрежие почти през целия ден ще бъде със значителна облачност и слаби краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 24°-26°. Температурата на морската вода е 23°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

НИМХ