Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас предупреди, че хибридните атаки на Русия срещу европейските държави се увеличават и целят да всяват страх, да парализират обществата и да отслабят решимостта на ЕС да действа. Темата предизвика остър дебат в Европейския парламент в Страсбург, където българският евродепутат Рада Лайкова оспори твърденията за руска хибридна заплаха.

"Това е точно това, което Путин иска. Не трябва да позволяваме страхът да диктува нашите решения. Трябва да отговаряме на нивото на тези атаки с конкретни действия и уверен отговор", заяви Калас.

По думите ѝ от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. хибридните атаки срещу Европа устойчиво се увеличават.

Калас посочи няколко случая от последните 48 часа – руски военен кораб, който по думите ѝ е изстрелял светлинни сигнали към датски хеликоптер, свален от НАТО дрон над Литва, удар по пътнически влак в Украйна и предполагаем руски дрон, изваден от полските води в Балтийско море.

"Това не са случайности. Това са пресметнати опити от страна на Русия да отслаби нашата решителност, да тества нашето единство и да играе със страховете от ескалация", заяви тя и подчерта, че ЕС няма да намали подкрепата си за Украйна.

Калас: Санкциите са лишили Русия от 1 трилион евро

Според Калас ЕС противодейства на хибридните атаки чрез разкриването им, санкции срещу отговорните лица и организации и ограничаване на руското финансиране.

"Санкциите на ЕС вече са лишили руската икономика от 1 трилион евро. Сега приключваме с най-големия брой включвания в списъците досега", заяви тя.

ЕС работи и за по-бързо откриване на фалшиво и манипулативно съдържание в информационното пространство.

Калас посочи, че европейските общества днес са по-добре подготвени и устойчиви, а сътрудничеството с НАТО се е превърнало в ежедневна практика. Въпреки това според нея заплахата продължава да нараства.

"Осъждането не е достатъчно"

Докладчикът на Европейския парламент за хибридната война Раса Юкневичиене призова ЕС да премине от реактивна към проактивна политика.

"Страхът от ескалиране не е предотвратил руската ескалация. Той е подтикнал Русия да тества следващата граница", заяви тя.

Според Юкневичиене Русия представлява най-сериозната хибридна заплаха за ЕС, а при атака срещу суверенитета на държава членка трябва да последва пропорционален и координиран отговор.

"Осъждането не е достатъчно", подчерта тя и определи подкрепата за Украйна като най-важната мярка за предотвратяване на бъдеща руска агресия срещу Европа.

Рада Лайкова оспори тезата за руски хибридни атаки

Българският евродепутат Рада Лайкова от "Възраждане" и групата "Европа на суверенните нации" зае противоположна позиция.

Тя постави под съмнение част от случаите с дронове и други инциденти, определяни като хибридни атаки, и заяви, че понятието се използва прекалено широко.

"Никой не може да обясни последователно какво всъщност означава т.нар. хибридна атака", каза Лайкова.

Според нея ЕС използва подобни случаи, за да аргументира продължаването на финансовата и военната подкрепа за Украйна. Лайкова обвини европейските държави и в извършването на враждебни действия срещу Русия и призова за дипломация вместо ескалация.

Европарламентът гласува доклад за хибридните заплахи

Европейският парламент предстои да гласува доклад, според който интензивността и мащабът на хибридните атаки срещу ЕС са нараснали значително след началото на руската война срещу Украйна.

Като такива действия в документа са посочени прониквания с дронове и нарушения на въздушното пространство, саботажи срещу критична инфраструктура и подводни кабели, кибератаки, палежи, заговори за убийства и използване на миграцията и организираната престъпност като инструменти.

Според доклада целта е не само да бъде предизвикан хаос, но и да се влияе върху процесите на вземане на решения, да се задълбочават политическите разделения и да се отслабва социалното сближаване.

Евродепутатите настояват ЕС да развие собствени способности за откриване и проследяване на кибератаки и за реакция срещу тях, включително нападателни способности.

Документът определя Русия, действаща пряко или чрез посредници, като най-сериозната хибридна заплаха за ЕС, като отчита и нарастващата роля на Китай, Иран и Северна Корея, пише БТА.

Днес.бг