Алексис МакАлистър, Коди Гакпо и Доминик Собослай отбелязаха за "червените" от Мърсисайд, докато Конър Галахър даде надежди на "шпорите" за нещо повече от просто почетен гол.

Особено красив бе голът на Собослай, който намери топката от въздуха и с брутална парабола я заби в мрежата на гостите.

Шампионът Арсенал също с лекота се класира за 4-тия кръг на "Карабао Къп". Отборът от Северен Лондон победи с 4:2 като гост Ипсуич, а главно действащо лице на "Портман Роуд" беше 16-годишният талант на "топчиите" Макс Дауман. Младокът отбеляза два от головете и беше в основата на още един, като даде заявка все по-често да попада сред избраниците на Микел Артета.

За Арсенал това беше седма поредна победа във всички турнири от началото на сезона. "Топчиите" сравнително лесно решиха нещата в своя полза, като сред голмайсторите се записаха още Нони Мадуеке и Микел Мерино. Попаденията за Ипсуич реализираха Анис Мехметии Чуба Акпом.

Други резултати от III кръг на Карабао Къп:

Питърбро - Барнзли 3:3 (7:6 след дузпи)

Уест Хем - Фулъм 2:3

Рединг - Брентфорд 1:2

Дир.бг