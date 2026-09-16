Чешкият премиер Андрей Бабиш пристигна на официално посещение в България по покана на българския министър-председател Румен Радев. Това е второ посещение на Бабиш у нас като министър-председател на Чехия. Предишната му визита беше през януари 2018 г., когато той се срещна с премиера Бойко Борисов.

В 10:50 ч. на площад "Св. Александър Невски" Румен Радев посрещна Андрей Бабиш с официална церемония.

Българският министър-председателят посрещна чешкия си колега с официална церемония на площад "Св. Александър Невски" в София. Двамата отдадоха почит пред Паметника на Незнайния воин, където Бабиш, който е на посещение у нас, поднесе венци.

Радев и Бабиш бяха посрещнати от почетен караул. Прозвучаха и химните на България и Чехия. На церемонията присъстваха вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министърът на енергетиката Ива Петрова.

Андрей Бабиш е вторият евроскептичен лидер на страна в ЕС, който посещава София през септември. Преди две седмици на посещение в страната бе словашкият премиер Роберт Фицо. Срещите се свързват с икономическо сътрудничество и тежките преговори за новия бюджет на ЕС, в които страните от Централна и Източна Европа настояват за запазване на кохезионните еврофондове.

В началото на юли, по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, Румен Радев и Андрей Бабиш обсъдиха потенциала за разширяване на двустранното сътрудничество в сферата на отбраната и енергетиката. Предстоящата визита в София е възможност тези разговори да бъдат продължени и да се очертаят конкретни бъдещи проекти между двете страни.

След официалната церемония по посрещане на Бабиш в София двамата премиери се отправиха към Министерския съвет, където ще проведат среща "на четири очи", последвана от пленарни разговори между официалните делегации на България и Чехия.

Очаква се сред основните теми да бъдат енергетиката, транспортът, отбраната и възможностите за разширяване на икономическите отношения. Чехия проявява интерес към съвместни проекти с български компании, включително в сферата на отбранителната индустрия и високите технологии.

По време на разговорите се очаква внимание да бъде отделено и на енергийната сигурност, ядрената енергетика и развитието на вертикалния газов коридор. България има потенциал да бъде транзитна страна за природен газ към Централна Европа, включително към Чехия.

В областта на отбраната сред възможните направления за сътрудничество са безпилотните летателни системи, производството на боеприпаси и съвместното използване на технологии и оборудване. Чехия предлага на България дронове от среден клас, които според посланика Мирослав Томан отговарят на спецификациите на НАТО и могат да бъдат оборудвани с българска техника.

Следобед Радев и Бабиш ще открият българо-чешки бизнес форум в хотел "Хаят". В него ще участват над 150 представители на българския бизнес. В присъствието на двамата правителствени ръководители се очаква да бъдат подписани и двустранни документи.

Българо-чешката търговска камара, създадена през последните години, вече обединява над 60 членове, а чешки компании имат активен интерес към българския пазар.

Дир.бг