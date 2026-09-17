Мая Манолова стана председател на Комисията за защита на потребителите с решение на кабинета "Радев" до изтичане на съответния мандат.

Комисията досега нямаше титуляр след освобождаването на председателя Мария Филипова и избирането й за заместник-омбудсман. Временно изпълняващ длъжността беше Александър Колячев, който остава редови член на комисията пслед назначението на Манолова.

Мая Манолова е юрист, изявен политик от левицата, бивш омбудсман и кандидат-кмет на столицата на предпоседните местни избори.

Тя е лидер на гражданската платформа "Изправи се. БГ", бивш депутат от БСП, а след това и в ПГ от "Изправи се! Мутри вън!" в коалиция с Татяна Дончева и Арман Бабикян. "Изправи се. БГ" беше след това и в лявата коалиция на БСП, но напусна, когато бившата й партия влезе във властта с кабинета "Желязков".

Манолова беше и зам.-председател на Народното събрание по времето на Тройната коалиция. След това парламентът и с гласовете на ГЕРБ я избра за омбудсман, но тя напусна предсрочно поста, за да се впусне в кметската битка за столицата през 2019 г. Тогава обаче загуби от Йорданка Фандъкова.

През 2025 г. Мая Манолова отново беше издигната за омбудсман от десетки неправителствени организации, но парламентът по времето на управлението на кабинета "Желязков" избра за поста Велислава Делчева - кандидатура на ГЕРБ, които този път не застанаха зад Манолова. Особено ярко изпъкна "предателството" на социалистите, които при гласуването не подкрепиха бившата си съпартийка и съратничка, а номинацията на ГЕРБ.

По време на последната предизборна кампания за парламент Манолова помагаше на "Прогресивна България", но не пожела да се кандидатира за депутат.

Манолова през годините е особено активна в защитата на гражданите по определени казуси, свързани с потребителските им права, като в центъра беше битката й с "Топлофикация София", топлинните счетоводители, колекторските фирми и изобщо монополистите.

Тя подкрепи майките на деца с увреждания и участва заедно с тях в протестите им срещу властта по времето на третия кабинет на ГЕРБ и Обединени патриоти. Манолова често изпраща сигнали и сезира КЗП по актуални обществени и казуси, като цените на топлинните счетоводители или мобилните оператори, оспорването на новите "сини" и "зелени" зони в столицата, дори и след като вече не беше обществен защитник.

Сред последните активности на Мая Манолова беше изпращането на сигнал до Комисията за защита на потребителите заради поскъпването на услугата дялово разпределение с близо 40%, обявено от "Топлофикация София" на 16 юли, но в сила от 1 юни 2026 г.

"КЗП най-накрая да се събуди и да санкционира грабежа на Топлофикация и на топлинните счетоводители по отношение на потребителите.", разкритикува и похвали едновременно бившият омбудсман. Това призовава Манолова в своя позиция в социалните мрежи.

Дир.бг