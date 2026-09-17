Канадският премиер Марк Карни приветства идеята страната му да стане първият асоцииран член на Европейския съюз, заявявайки, че Канада и ЕС са по-силни заедно. Днес той изнесе реч пред Европейския парламент (ЕП), след което отговори и на въпросите на очакващите го журналисти.

"Канада приветства тази амбиция и мога да ви кажа, че проучванията показват, че преобладаващото мнозинство от канадците подкрепя много по-тесни връзки с Европа", заяви той пред Европейския парламент в Страсбург, където беше посрещнат с продължителни аплодисменти. "Европа и Канада са по-силни заедно", добави Карни.

В сряда председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи Канада да стане асоцииран член на ЕС, заявявайки, че "трябва спешно да преосмислим партньорствата си".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп реагира, като заплаши с мита срещу Европа и нарече това "смешно". Щатите наскоро увеличиха митата върху канадски стоки, като Отава отговори с насрещни такси.

В емоционална и стратегическа реч пред Европейския парламент, в четвъртък Марк Карни призова за ново измерение в отношенията между Канада и Европейския съюз. В контекста на глобалните бури, геополитическите разломи и икономическия натиск, той подчерта, че колективната устойчивост е единственият път към запазване на суверенитета и демократичните ценности.

Канадският премиер започна речта си с дълбок исторически и културен паралел, припомняйки за известния дъб на Гьоте на хълма Етерсберг край Ваймар, превърнал се по-късно в безмълвен свидетел на ужасите в концентрационния лагер Бухенвалд. "Свобода и животът струва само онзи, който всеки ден ги отвоюва в бой", цитира Карни думите на Гьоте от неговия шедьовър "Фауст". "Свободата и животът трябва да бъдат извоювани всеки божи ден. Всеки ден! Избирателното сродство между Канада и Европа не е въпрос на география, а на споделени ценности - върховенство на закона, човешко достойнство и демокрация", заяви канадският премиер.

Той направи аналогия с младежа Лесли Милър, пренесъл жълъди от бойното поле при Вими Ридж през 1917 г. в Канада, чиито фиданки век по-късно бяха върнати и засадени отново на френска почва.

Марк Карни предупреди, че днешните общества са изправени пред свирепа буря: климатични промени, ерозия на демокрацията, превръщане на търговията и веригите за доставки в оръжие за натиск и опитите на големите технологични платформи да диктуват правилата и да разпространяват дезинформация.

"Единичното дърво ще падне при такава буря, но гората - няма. Причината е, че корените на дъбовете се преплитат с тези на съседните дървета, обменят хранителни вещества и си предават сила... Заедно Канада и Европейският съюз могат да застанат здраво на земята, за да отстоят нашите ценности и да образуват защитна корона, под която нашите граждани да просперират", добави той.

Премиерът на Канада посочи, че в днешно време суверенитетът надхвърля традиционните защита, изхранване и осигуряване на енергия - той вече изисква сигурен достъп до изкуствен интелект, полупроводници, критични минерали, квантови технологии и космически комуникации. Тъй като нито една страна не може да запълни сама тези празнини, решението е във функционалното обединение, заяви той. "Канада и Европа са силни поотделно. Но Европа и Канада са по-силни заедно!", добави Карни пред ЕП.

Той очерта икономическата логика на партньорството, която не цели пълна самодостатъчност, а взаимно допълване на силните страни. По думите му Европа носи огромен пазар, дълбоки научни изследвания, напреднало производство, лидерство в световните стандарти и бързо възстановяваща се отбранителна индустрия. Канада пък има огромни енергийни ресурси, едни от най-големите залежи на критични минерали в света, напредък в сферата на космоса, ИИ и квантовите технологии, стабилна банкова система, мощни пенсионни фондове и стратегическа арктическа география.

В края на речта си Карни благодари на евродепутатите за подкрепата за Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС/CETA), както и на Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща за миналогодишното Споразумение за стратегическо партньорство.

Като следваща голяма стъпка той посочи присъединяването на Канада като първата неевропейска държава към инициативата SAFE (за гарантиране на веригите за доставки), "за да се премине към реално тактическо действие на глобалната сцена".

На последвалата среща с медиите Карни отново бе попитан за последната заплаха на Тръмп за мита. "Този ​​съюз е положителен процес - това е моят отговор на американския президент", отвърна той и добави: "По-силна, по-устойчива, по-суверенна Канада би била по-ефективен партньор на Съединените щати. Същото би важало и за Европейския съюз."

"Канадците са единодушни, че никой няма да ни казва какъв език говорим, никой няма да диктува нашата култура или с кого можем да сключваме международни споразумения", заключи той.

По думите на Марк Карни страната му "не е в позиция, нито се стреми да стане пълноправен член на Европейския съюз, следователно това е различна рамка". Той допълни, че по-тясното партньорство между Европа и Канада "не е реакция на нещо друго, а по-скоро е "движение към бъдещето".

Канадският премиер уточни, че ще има дебат и гласуване в тамошния парламент, като посочи, че съюзът между Отава и ЕС е в "началото на път".

Той добави, че вече са проведени разговори със специални пратеници, председателите на Европейския парламент и Европейската комисия, както и "неформални дискусии" с някои европейски лидери.

Карни каза още, че в края на октомври ще има среща на върха в Монреал, където ще обсъдят подробностите.

Дир.бг