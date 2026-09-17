1,2 тона алуминиеви кенчета събраха ученици от Шумен, Велики Преслав и Нови пазар в рамките на третия етап на инициативата „За чист Шумен“, организирана от „Алкомет“ АД.

През учебната 2025/2026 година към инициативата се присъединиха училища от трите града, като ученици и учители активно участваха в събирането и разделното предаване на алуминиеви кенчета.

На 15 септември, в първия учебен ден, представители на „Алкомет“ посетиха училищата победители и лично връчиха наградите по време на откриването на новата учебна година.

Победител в третия етап е II ОУ „Д-р Петър Берон“ – Шумен, което събра 282 кг алуминиеви кенчета и получи награда от 1500 евро.

Второто място е за ПТГ „Симеон Велики“ – Велики Преслав с 260,6 кг и награда от 1000 евро.

Третото място зае СУ „Васил Левски“ – Нови пазар с 99,1 кг, а наградата е 500 евро.

Четвърто място за ПГСС – Велики Преслав, която събра 99 кг и получи награда от 500 евро.

„За чист Шумен“ е инициатива на „Алкомет“, насочена към насърчаване на разделното събиране и изграждането на устойчиви навици сред децата и младите хора. С нея компанията цели да привлече вниманието на учениците към отговорното отношение към отпадъците и опазването на околната среда.

Със старта на новата учебна година започна и четвъртият етап на инициативата, в който отново ще могат да се включат училища от Шумен, Велики Преслав и Нови пазар.

„За чист Шумен“ продължава с посланието, че промяната започва с малки, ежедневни действия и че когато ученици, учители, родители и местният бизнес работят заедно, резултатите са видими.

„Алкомет“ АД благодари на всички училища, ученици и учители, които се включиха в третия етап, и ги кани да продължат заедно инициативата и през новата учебна година.

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