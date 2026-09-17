Посланикът на Европейския съюз в Република Северна Македония Михалис Рокас обяви, че до няколко седмици председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Скопие в рамките на регионалната си обиколка, съобщават местните медии, цитирани от кореспондента на БТА. Рокас изрази надежда, че посещението "ще бъде следващата решителна стъпка към придвижване на Северна Македония към началото на преговорите за присъединяване към ЕС".

Вписването на българите в конституцията на Северна Македония е условие за начало на преговори с ЕС от преговорната рамка на страната, приета от държавите членки на ЕС и подписана през 2022 г. от правителството на тогавашния премиер на Северна Македония Димитър Ковачевски. Правителството в Скопие поиска гаранции от ЕС, че това ще бъде последното условие от България за начало на преговорите.

В отговор на въпрос дали, с цел бъде деблокиран европейският път на Северна Македония, могат да бъдат приети конституционни промени, които да влязат в сила след като страната влезе в ЕС - един от вариантите, предлаган от Скопие, Рокас каза, че не може публично да сподели нищо.

Това изявление идва след твърдения на министъра на външните работи Тимчо Муцунски в интервю за държавната информационна агенция МИА в началото на август, че има разговори за намиране на постоянно и устойчиво решение "под радара", но публичното им споделяне може да обрече преговорите на провал. Двете изказвания доведоха до различни тълкувания в медиите в Скопие.

"Връщайки се назад, всяко посещение на европейските представители в Скопие се обявява за ключов и важен повратен момент за македонската европейска интеграция. Но епилогът винаги е един и същ - вратите на Съюза са широко отворени, но конституционните промени остават ключови за отварянето на главите. Въпросът е дали обявеното посещение на Урсула фон дер Лайен, което посланикът на ЕС Рокас вече нарече "решаващо", може да донесе нещо различно от вече добре познатите послания", коментират от ТВ Сител.

От телевизията допълват, че "този път анализаторите очакват Брюксел най-накрая да промени тона си и вместо поредната протоколна реторика, да донесе в Скопие конкретен план и солидни гаранции (за начало на преговорите на страната за членство в ЕС - бел. ред.)".

Според директора на Центъра за европейски стратегии "Евротинк" Димитър Николовски, цитиран от телевизията, с цел допълнителен натиск върху властите, предложението, което би могло да бъде представено на правителството в Скопие, би могло да бъде обявено като окончателно.

"Очаквам от това посещение да излезе нещо интересно. Не искам да спекулирам какво конкретно би било предложението, но предположението ми е, че ще има някакви гаранции. Знаем, че имаше съобщения за някакви разговори "при закрити врата" около решаването на този проблем, така че предположението ми е, че това е резултат от тези преговори и се е стигнало до някакъв консенсус, до някакво предложение, което ще бъде дадено на нашето правителство", казва за медията Николовски.

Според политическия коментатор Петър Арсовски визитата на председателя на Европейската комисия "ще бъде опит за създаване на политическа атмосфера, за да се очертаят контурите как да се предприеме някаква следваща стъпка за преодоляване на проблема".

"Очевидно е, че Брюксел иска да покаже, че разширяването на Балканите все още е живо и очевидно има някакъв апетит именно за (Северна) Македония. Очевидно се водят някакви разговори, но същевременно е ясно, че те не са завършени, защото иначе щяхме да имаме някаква яснота за това. (...) Мисля, че това са контурите на сегашните разговори", смята Арсовски.

"Идеята за конституционни промени с отложено действие изглежда като опит за сливане на две противоположни позиции. (Северна) Македония би показала, че е готова да изпълни задължението си, но би обвързала изпълнението му с по-късна и по-сигурна фаза на интеграция. От друга страна, ЕС би получил политическо доказателство, че Скопие не отхвърля договореното условие", коментира за сайта "Паноптикум" дългогодишният журналист Люпчо Димитровски.

Според него визитата на Фон дер Лайен е тест за двете страни - за правителството в Скопие и за председателя на ЕК. За правителството в Скопие посещението ще подложи на тест дали политиката на търсене на гаранции може да доведе до по-добра преговорна позиция, като то "трябва да покаже какво точно има предвид под гаранции, кой правен или политически механизъм би сметнало за приемлив и при какви условия би започнала процедура за конституционни промени", а за председателя на ЕК посещението "е тест за надеждността на разширяването".

"Ако от Скопие отново бъде поискано само да изпълни задължението си, без да има отговор на опасенията от бъдещи блокади, посещението вероятно ще завърши с познатите дипломатически послания. Ако обаче се предложи по-прецизна рамка с взаимни стъпки, срокове и политически задължения, може да се отвори пространство за вътрешно споразумение", смята Димитровски.

По-рано тази година на посещение в Скопие бяха еврокомисарят по разширяването Марта Кос и председателят на Европейския съвет Антонио Коща, които отправиха послание, че без да промени конституцията си, за да изпълни поетия вече ангажимент, Северна Македония няма да може да започне преговори за присъединяване към блока.

Дир.бг