Европейската футболна централа (УЕФА) продължава усилията си да намери сериозен съперник на президента на Международната федерация по футбол (ФИФА) Джани Инфантино и не е позволила кампанията ѝ за промяна да се превърне в празни надежди, заяви вицепрезидентът на организацията Лора Макалистър, цитирана от агенция "Ройтерс".

Макалистър отбеляза, че кандидатът за изборите през март догодина не е задължително да бъде европеец, но трябва да притежава способността да победи Инфантино, да обедини футболните конфедерации и да осъществи трайни реформи в управлението.

В разговор с "Ройтерс" по време на Световната футболна среща на върха в испанската столица Мадрид - след заседанието на Изпълнителния комитет на УЕФА в гръцкия град Солун , тя отхвърли твърденията, че опозицията срещу Инфантино е загубила инерция, въпреки че президентът на ФИФА изглежда разполага с достатъчно подкрепа за спечелването на нов мандат. Според нея целта на УЕФА не е да издигне европейска фигура, която просто да оглави бунт, а да осигури подкрепа за кандидат с ясна програма за реформи.

"Не мисля така", отговори Лора Макалистър на въпрос дали противниците на Джани Инфантино са надценили щетите, нанесени върху авторитета му.

"Винаги сме знаели, че нещата няма да се променят просто за една нощ. Това би било наивно. Разбира се, знаехме и че ще има съпротива срещу промяната. Действаме стъпка по стъпка - както в правен план и по отношение на политическия контекст с алтернативен кандидат, така и по отношение на програмата за управленски реформи, които искаме да видим", каза още тя.

Няколко европейски национални федерации вече оттеглиха подкрепата си за преизбирането на Инфантино, а преди два дни към тях се присъедини и Гърция.

Макалистър коментира, че страните от УЕФА остават "единни и напълно съгласувани" в решимостта си да променят начина, по който се управлява ФИФА, но подчерта, че спорът надхвърля личността на Инфантино.

"Тук винаги е ставало въпрос за нещо повече от един човек", добави Макалистър и отбеляза, че УЕФА работи дискретно в няколко направления и разглежда платформата за реформи като по-важна от личността или националността на евентуалния кандидат:

"Всяка кампания за промяна включва множество аспекти. Има тактики, които трябва да се следват, но съм напълно спокойна, че сме на прав път и че ще се опитаме да намерим кандидат, способен да обедини всички конфедерации, защото не става въпрос само за УЕФА. Всички конфедерации са твърдо убедени в необходимостта от промяна. И този кандидат би излязъл с платформа за реформи и модернизация."

На въпрос дали УЕФА би могла да поддържа работни отношения с Инфантино, ако той бъде преизбран, Лора Макалистър заяви, че европейският футбол ще остане мощна сила в световната игра, но ръководството на ФИФА трябва да си извлече поуки от случилото се: "Ако бъде избран, би следвало да се надяваме, че си е научил уроците от един период, който футболната общност възприе като истинска екзистенциална криза."

Дир.бг