Здравейте,

Пиша ви отново, знам ли на петия път може да има решение.

Пиша от името на живущите на улица Люлин, кв. Дивдядово, гр. Шумен.

При първия ми сигнал към вас през 2017 г., имаше както се казва леко "облекчение", ако мога така да се изразя, по инфраструктурата на нашата улица.

За съжаление обаче, след 2,3 години нещата се влошиха.

Писах ви преди 2 години, отразихте, но ефект нямаше... за съжаление.

Решавам да пиша отново. И да, няма да се предам. Използвам думата „предам“, защото така съм научен. Така ще науча и децата си, които живеят и се опитват са играя на тази улица. Силно казано играят. Всеки път им се карам, да не бягат, видиш ли ти да не паднат. А те всеки път ме питат, защо да не бягам, пак заради дупките ли.

Има 5 семейства, които имат деца на възраст около 2-5г. Като 2 от тях сме с колички.

Предвижването за майките е изключително трудно! Само забележете, че не пиша дори за коли! А за деца. Имаше подписка, за площадка в близост, но уви там няма да коментирам. Дали бюджет, дали увеличени заплати на по-висшестоящи. Това е друга тема, но нещата не са никак цветущи, както обичам да казвам.

Идва зима... новите гуми, по тези пътища, просто не ми се мисли. А зимата на тази улица е леко казано невъзможна.

Надявам се ( мразя я тази дума), да се вземе поне малко мерки, поне да се закърпи. Просто другият вариант е да бъркаме бетон, да заливаме, но това на втората седмица, ще стане същото.

П.С.

Надявам се, хората, които обръщат внимание, ако имат деца, да ги питат, как се играе на такава улица. И как да обясня, видиш ли ти то да не бяга...

Само да не излизат с думите "Бюджет няма", че цифрите в това какво получават, малко ме стряскат.

Благодарим за вниманието!

Живущите от ул. Люлин

Това са малко от снимките, които успях да направя. Но повярвайте, много по-зле е!

Айдън Сунай