Вътрешното преструктуриране в Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) е в ход и касае премахване на голям брой ръководни функции, каза председателят на ДАНС Пламен Тончев в парламентарната комисия по контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.

На заседанието на комисията бе представен Годишният доклад за дейността на ДАНС за 2025 г., внесен от Министерския съвет на 11 юни 2026 г. Докладът беше приет с пет гласа "за", един глас "против" и три гласа "въздържал се".

През последните години е увеличена административната тежест, установени са около 30% ръководни служители, които на практика няма какво да ръководят, посочи Тончев, цитиран от БТА.

Предстои преструктуриране на териториалните структури и създаване на пет териториални дирекции, като във всеки областен център ще има структура, която ще бъде в състав, необходим за обезпечаване на ежедневните задачи на агенцията, каза той. По думите му длъжностите деловодители, домакини и шофьори ще останат само в петте големи центъра, които предстои да бъдат създадени.

Препоръчах на директора на ГДБОП, където има намерение да бъдат увеличени областните структури, наши колеги, които нямат възможност да бъдат преместени в София или в големите териториални центрове, да бъдат пренасочени към структурите на МВР, уточни Пламен Тончев.

На въпрос на Александра Стеркова от "Демократична България" (ДБ) дали службите знаят къде е Петьо Петров - Еврото, Тончев отговори, че ДАНС няма издирвателни функции и ако в хода на оперативно-издирвателната работа бъде придобита информация за неговото местонахождение, тя ще бъде предоставена на МВР.

В отговор на въпрос за твърдения за "чистка" на 400 служители в ДАНС Тончев коментира, че са назначени прекалено много хора на неподходящи места в агенцията през миналата година. Съставът на агенцията не е намалял, а напротив - увеличен е, заяви той.

Атанас Атанасов от ДБ попита колко са случаите, при които са прилагани специалните разузнавателни средства по неотложност, а Тончев посочи, че практиката на агенцията е те да се прилагат приоритетно при случаи, свързани с тероризъм. По думите му е имало около пет случая, прилагани в рамките на закона.

ДАНС работи в посока за установяване на случая за пране на пари от страна на украински граждани във Варна, както и по други случаи в страната, каза Пламен Тончев в отговор на въпрос на Ивелин Първанов от "Възраждане". Материалите по случая във Варна са представени на прокуратурата, добави председателят на ДАНС.

Дир.бг