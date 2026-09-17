Чешкият премиер Андрей Бабиш призова Европа да положи по-значителни усилия за прекратяване на войната в Украйна и предупреди, че следваният в момента път създава риск от избухването на по-широк конфликт, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Европа и САЩ трябва да си сътрудничат за започването на преговори между президентите на Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски, заяви чешкият лидер на конференция по въпросите на сигурността в Прага.

"Не се страхувам да заявя на висок глас следното: Пътят, по който светът се движи в момента, не води до безопасност. Той води право до портите на ада. Води ни към Трета световна война", предупреди 72-годишният милиардер.

Премиерът на Чехия изрази пред участниците в Пражката среща на върха за отбрана опасенията си, че конфликтът, който определи като "война на изтощение", може да се разшири още повече. Бабиш не посочи, дали според него Киев трябва да се подготви за териториални отстъпки при евентуалното започване на мирни преговори.

Оглавявания от Бабиш коалиционен кабинет, който встъпи в длъжност през декември, предприе по-предпазлив подход към подкрепата за Украйна от предходното чешко правителство. Това предизвиква разногласия с чешкия президент Петър Павел, отбелязва ДПА.

Павел е бивш натовски генерал и е сред водещите поддръжници на инициатива на Чехия, в рамките на която на Украйна бяха доставени милиони боеприпаси.

На този фон полският министър-председател Доналд Туск, цитиран от Франс прес, заяви, че плановете на Русия в рамките на войната ѝ срещу Украйна включват "хибридни атаки" с дронове и ракети срещу съюзниците на Киев.

"Руският план, според оценките на разузнавателните служби [...], включва хибридни атаки с дронове и ракети срещу държави, подкрепящи Украйна, включително Полша", заяви Туск в реч пред парламента.

Той не уточни разузнавателните служби на коя държава има предвид, отбелязва Ройтерс.

Дир.бг