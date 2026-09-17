Отстраняват заместник-директора на 141 ОУ "Александър Людмилов" Александър Евтимов. Преди месеци той беше освободен като директор на 138-мо училище и получи две обвинения, след като ученици откриха камери в тоалетните на гимназията.

Преди дни стана ясно, че той отново е назначен на ръководен пост - като заместник-директор. Сега ще загуби тази позиция, а от прокуратурата заявиха за NOVA, че експертизите за камерите са на финалната права.

Той ще бъде освободен, защото длъжността, която заема, се закрива поради оптимизация на бюджета на училището.

"Сградата е огромна, но самото то е с около стотина ученици и считам, че с оглед на оптимизирането на процесите тук и малкия бюджет, бих могла да закрия позицията "зам.-директор по учебна дейност" и да я изпълнявам лично", коментира пред bTV временният директор на 141. ОУ "Народни будители" Гена Живкова.

Тя добави, че лицензирана фирма е проверила за камери на неподходящи за това места и такива не са открити. "Но за да има пълна прозрачност и всички да са спокойни, тепърва ще се направи оценка от лицензирана фирма дали има устройства, които не се виждат с просто око", каза още Живкова.

Договорът на Александър Евтимов ще бъде прекратен след връщането му от болничен.

Миналата година дъщерята на Поля Цветкова, която тогава е 9 клас, се усъмнява, че в тоалетните на нейното училище може да има камери. "Децата вече са с модерни устройства. Засичат, че това, което е маскирано като датчик за движение, вътре има камера", казва Цветкова.

Веднага след това е подаден сигнал, а директорът Александър Евтимов беше арестуван и получи две обвинения - за заснемането на децата без изрично позволение и за създаване на порнографски материали с непълнолетни. Дни по-късно беше уволнен.

По първоначални данни са намерени над 3800 видеофайла от камерите в училищните тоалетни.

"На всичките тези технически устройства бяха назначени експертизи. Те следва да отговорят на всички тези въпроси - колко на брой са, кога са създадени и какво е съдържанието на самите записи. Имаме уверението на разследващите органи, че разследването е към своя край", коментира говорителят на Софийска районна прокуратура Александра Стефанова.

Дир.бг