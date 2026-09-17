Левски загуби с 0:1 от Залцбург на старта на битките си в основната фаза на Лига Европа. Като резултат началото не е най-доброто възможно, но в немалки периоди от мача се видяха позитивни неща в играта на "сините".

Но и разлика в класите между шампиона на България и третия в Австрия, която е показателна колко още работа чака Хулио Веласкес и играчите му.

Гостите вкараха в 39-ата минута чрез своя босненски ас Харис Табакович, който бе и на Мондиал 2026 с националния си тим. Той се възползва от груба грешка на капитана Кристиан Димитров, който не изчисти топката след пас отляво, а я сервира в краката на нападателя.

Табакович бе един от двамата играчи на гостите в стартовия им състав, който бе над 24-годишна възраст. Този млад тим обаче показа отлично движение по терена, тактическа култура и стил, който обещава, че има добро бъдеще.

Левски през първото полувреме не успяваше да напипа играта си, а гостите стигнаха до две чисти положения пред босненския им таран, който реализира едното.

Стартът на втората част бе притеснителен - в първите 10 минути Залцбург имаше три чисти ситуации да удвои, а вратарят Светослав Вуцов спаси удари от упор. И някъде към 55-ата минута изглеждаше, че нещата са ясни. Нищо такова.

Левски се вдигна, тръгна да играе и опита да притисне съперника в неговата половина. Въпреки това статистиката е доста стряскаща - 0 точни удара в рамката на вратата на австрийския отбор. Срещу 7 на Залцбург, като поне пет от тях бяха доста опасни и спасяванията на Вуцов не бяха никак рутинни.

Това е само стартът на приключението на левскарите в Лига Европа, но тази вечер и стадион "Васил Левски" не се напълни до край. Имаше доста празни места, което може да се обясни и с доста високите цени на билетите.

А и серията на Левски предизвиква някои въпроси. След отличния старт на сезона, последните три мача не донесоха нито една победа - 2:4 от ЦСКА за Суперкупата, 0:0 с Ботев във Враца за първенство, сега 0:1 от Залцбург. За последен път тимът на Веласкес е бил в такава серия точно преди година. Тогава двете загуби от АЗ Алкмаар в плейофа на Лигата на конференциите бяха гарнирани пак с 0:0 във Враца.

Сега за Левски идва близо месец пауза от официални мачове, чак до гостуването на Черно море на 11 октомври. След това идва и визитата на НЕК Ниймеген в Лига Европа на 15 октомври.

Снимка: Bulphoto

Програмата в турнира за "сините":

15 октомври - НЕК Ниймеген като гост

22 октомври - Виктория Пилзен (гост)

5 ноември - Ягелония (домакин)

26 ноември - Олимпик Марсилия (гост)

10 декември - Лилестрьом (домакин)

21 януари 2027 г. - Милан (домакин)

28 януари 2027 г. - Съндърланд (гост).

Стартовите състави:

Левски: Вуцов, Алдаир, Димитров, Макун, Сентейес, Търдин, Майкон, Сержиньо, Евертон, Око-Флекс, Рейналдо

Залцбург: Завиешицки, Верачниг, Бома, Дрекслер, Шмид, Мазурек, Бари, Байду, Китано, Вертесен, Табакович.

Дир.бг