Атмосферното налягане ще остане без съществена промяна, около средното за месеца.

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9° и 14°, за София - около 10°. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 27°.

В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен, по високите части – северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 14°.

Сутринта на места по Черноморието ще има ниска слоеста облачност или мъгла. През деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 24° - 26°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

НИМХ