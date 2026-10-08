Корабът ALFA WATAN, поразен при удар с дронове на около 70 морски мили източно от Бяла, е потънал на дълбочина от около 2000 метра, показват данни на Maritime.bg.

От правителството коментираха, че е възможно провеждане на подводен оглед на останките със съдействието на партньори от Европейската агенция по морска безопасност (EMSA) и НАТО, отбелязва специализираната медия.

Към настоящия момент EMSA разполага с капацитет за извършване на подводни огледи до около 1500 метра дълбочина с безпилотни подводни апарати с дистанционно управление (ROV), е казал пред Maritime.bg източник от агенцията.

Все още не е известно дали другият ударен кораб - ABLE, е потънал или лежи на дрейф, съобщава още специализираната медия. Не са постъпвали доклади от търговски кораби, извършващи преход в района.

Според анализ на Maritime.bg многоцелевата фрегата "Верни плава за обследване на района, в който бяха поразени два търговски кораба.

Девет сирийски моряци все още се смятат за изчезнали след потъването на ALFA WATAN, съобщи днес сирийски висш представител пред Франс прес, цитирана от БТА.

"Екипажът се състоеше от десет моряци - девет сирийци и един египтянин, чиято съдба остава неизвестна", заяви пред АФП Мазен Алуш, представител на Сирийската Главна дирекция за границите и митниците.

Сирия е отправила искане към Международната морска организация и към морските власти в България да "проведат независимо и прозрачно разследване, за да установят обстоятелствата около инцидента и да изяснят причините, довели до прекратяването на операциите по издирване и спасяване", добави той.

Дир.бг