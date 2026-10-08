Постройки в района на водопад Докузак, община Малко Търново, представяни като пчелини, са предмет на проверки заради данни за незаконно строителство, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията в Бургас.

В проверките участват служители на "Икономическа полиция" при Областна дирекция (ОД) на МВР - Бургас, Дирекция "Природен парк - Странджа", Регионална дирекция по горите - Бургас, Държавно горско стопанство - Малко Търново, Областна дирекция по безопасност на храните - Бургас, Регионална дирекция за национален строителен контрол - Бургас и Община Малко Търново.

Сигналът за обектите е свързан с туристическия обект "Вила Докузак", намиращ се в землището на село Стоилово, община Малко Търново, в границите на Природен парк "Странджа" и защитени зони от екологичната мрежа "Натура 2000".

При извършваните проверки е установено строителство, като постройките са стопанисвани и използвани за туристическо настаняване, а не за обявеното предназначение, свързано с пчеларство.

Постройките са с пълно оборудване, несвойствено за пчелин. При проверките е констатирано, че са изцяло пригодени за луксозно настаняване — разполагат с електрозахранване, кабелна/сателитна телевизия, интернет и дори използват вода директно от естествения извор в защитената територия за нуждите на гостите.

Установено е, че лицето, посочено като собственик на пчелина, не е регистрирано като собственик на пчелин в съответната система, както и че няма данни за наличие на пчелни семейства, добавя БТА.

Сградите липсват в кадастралната карта. Част от тях са върху държавна горска територия с отдавна изтекли разрешителни за временни стопански постройки, а други са изградени без промяна на предназначението на земята и без строителни книжа.

Според данни от съвместна проверка на Главна дирекция "Фискален контрол" към Националната агенция по приходите и "Икономическа полиция" при ОД на МВР - Бургас обектът се отдава под наем за туристическо настаняване срещу заплащане (около 120 евро на вечер) през различни интернет платформи и социални мрежи.

Лицата, стопанисващи вилата и на чиито имена са били регистрирани фиктивните пчелини, са служители в Община Малко Търново.

Според постъпилата информация още през 2022 г., въз основа на извършена теренна проверка, е установено, че изградените постройки "пчелини" в посочените имоти са недопустими съгласно разпоредбите на Закона за горите.

Във връзка с констатираното наличие на незаконно строителство в поземлени имоти, където са изградени постройките, Община Малко Търново е била официално уведомена за установеното незаконно строителство в горските територии, като е посочена необходимостта от предприемане на действия по компетентност, посочиха от полицията в Бургас. Те уточниха, че до настоящия момент не са предприети никакви действия спрямо постройките, счетени за незаконосъобразни.

Материалите от извършваната проверка предстои да бъдат докладвани на Районна прокуратура - Бургас.

Дир.бг