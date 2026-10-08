Апелативният съд в Пловдив пусна окончателно на свобода задържаният шаман Хосе Николас. Испанецът е пуснат срещу 15 хил. евро гаранция, като по-горната инстанция измени постановената мярка "задържане под стража", която му бе наложена от Окръжния съд в града, предаде БТА.

"Искам да се прибера в Калофер, при кучето и годеницата, при моите растения. Няма къде да избягам", каза пред съда испанецът, преди да чуе решението на магистратите, цитира го пловдивската медия "Марица". Шаманът добави, че не е създал това място, за да навреди на някого. Оплака се, че има астма и за него в ареста е много тежко. Разказа още, че докато е бил задържан, пеел, правел медитация и помагал на другите арестанти да спортуват.

59-годишният гуру на групата "Слънце във Водолей", определяна като секта от ДАНС и пловдивската полиция, беше задържан на 27 септември при съвместна акция - заради практикуване на нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества.

При задържането на Хосе Николас бяха иззети 35 кактуса, бутилки с тъмна течност и гъби, за които има данни, че съдържат наркотични вещества. Мъжът беше обвинен, че ги е държал цел разпространение високорискови наркотични вещества. За това престъпление Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода от 2 до 8 години и глоба.

Назначената експертиза вече е установила, че в шишета е имало кафяво вещество с високо съдържание на мескалин. Производството, преработването, притежаването и разпространението на веществото са забранени. Адвокатът му обясни, че в Испания това вещество било разрешено и Николас не е знаел, че у нас е под забрана.

С днешна дата Апелативният съд прецени, че няма опасност от извършване на престъпление и от укриване, въпреки че прокуратурата напомни, че той пътува често не само до Испания.

Ако наруши гаранцията, той може да бъде издирен и задържан с Европейска заповед за арест, посочват от съда. Защитниците на обвиняемия предоставиха на съда нотариален акт за собственост на базата край Калофер, която се води на името на сдружението му. Още по време на заседанието на по-долната инстанция испанецът заяви, че в сърцето си се чувства невинен.

Dir.bg