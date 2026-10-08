Деветима сирийски моряци са в неизвестност след удар с дрон, потопил търговски кораб край бреговете на България, съобщи в четвъртък сирийски представител пред АФП, след като спасителните екипи прекратиха издирвателните операции.

Властите у нас заявиха, че не са открити оцелели от кораба, след като рано във вторник дронове поразиха два търговски плавателни съда в Черно море - поредните последици от войната между Украйна и Русия през последните месеци. В резултат на ударите единият кораб се запали, а другият потъна.

Мазен Алуш, служител в сирийската митническа администрация, заяви пред АФП, че "екипажът на кораба се е състоял от 10 моряци - деветима сирийци и един египтянин“, като добави, че "съдбата им все още е неизвестна". Той посочи, че Сирия е изпратила спешни съобщения до Международната морска организация и до българските морски власти с "призив за независимо и прозрачно разследване" на инцидента.

Те също така са поискали разяснения относно "причините, довели до прекратяването на операциите по издирване и спасяване".

И двата търговски кораба са били управлявани от базирани в Турция компании, според базата данни за търговско корабоплаване Equasis.

От синдиката на сирийските моряци съобщиха, че връзката с екипажа на кораба е била изгубена и не са открити оцелели след спирането на издирвателните операции.

Някои сирийци споделят в социалните мрежи снимки и съобщения за смъртта на свои близки. Сред тях е Валаа Мелхем, която скърби за брат си Тарек - описан в некролога като "мъченик на морето".

Ясмин Мерей пък сподели снимки на племенника си Раед (26 г.), който е работил като готвач на борда на потъналия кораб.

Според списък, публикуван онлайн, най-младият моряк на борда е бил на 19 години.

Днес.бг