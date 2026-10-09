Началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов е пристигнал в България на 7 октомври и е провел поредица от неофициални срещи с министри от кабинета "Радев", както и с партийни лидери.

Тайната визита на Буданов, за която не бе съобщено официално от нито една институция у нас, бе разкрита от бившия министър на вътрешните работи и настоящ лидер на "Републиканци за България" Цветан Цветанов.

Той публикува в профила си във Фейсбук снимка с шефа на кабинета на украинския държавен глава и написа:

"Впечатлен съм от интелекта, силния дух и решителността на Кирило Буданов. Пожелах му успех в предстоящите срещи в САЩ и изразих надежда, че усилията му ще допринесат за постигането на справедлив и траен мир".

По неофициална информация на Factor.bg Кирило Буданов е прекарал около 20 часа в София. Той е пристигнал в българската столица в късния следобед на 7 октомври, ден след като морски и въздушни дронове поразиха двата търговски кораба ALFA WATAN и ABLE в Черно море, на 70 мили източно от град Бяла, в изключителната икономическа зона на България.

В четвъртък Буданов е имал поредица от необявени срещи с български държавници и ключови министри от правителството, след което е отпътувал за САЩ.

Шефът на кабинета на Зеленски е част от преговорния екип на Украйна, който ще се срещне със специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър утре, 10 октомври, в Маями.

Dir.bg