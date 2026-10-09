Началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов е пристигнал в България на 7 октомври и е провел поредица от неофициални срещи с министри от кабинета "Радев", както и с партийни лидери.
Тайната визита на Буданов, за която не бе съобщено официално от нито една институция у нас, бе разкрита от бившия министър на вътрешните работи и настоящ лидер на "Републиканци за България" Цветан Цветанов.
Той публикува в профила си във Фейсбук снимка с шефа на кабинета на украинския държавен глава и написа:
"Впечатлен съм от интелекта, силния дух и решителността на Кирило Буданов. Пожелах му успех в предстоящите срещи в САЩ и изразих надежда, че усилията му ще допринесат за постигането на справедлив и траен мир".
По неофициална информация на Factor.bg Кирило Буданов е прекарал около 20 часа в София. Той е пристигнал в българската столица в късния следобед на 7 октомври, ден след като морски и въздушни дронове поразиха двата търговски кораба ALFA WATAN и ABLE в Черно море, на 70 мили източно от град Бяла, в изключителната икономическа зона на България.
В четвъртък Буданов е имал поредица от необявени срещи с български държавници и ключови министри от правителството, след което е отпътувал за САЩ.
Шефът на кабинета на Зеленски е част от преговорния екип на Украйна, който ще се срещне със специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър утре, 10 октомври, в Маями.
Dir.bg
Коментари
Анонимен
Още един измислен повод за опозицията да ревне предизборно и да иска изслушвания в парламента.
Анонимен
Дежурния руски агент пропангатор се изсра. В руското посолство 80% от разузнавателни данни ги събират от медиите. Има дежурни драскачи за всеки наш сайт за руска дезинформация.
Анонимен
Въображението ти е толкова прекалено развито, че ти препоръчвам да се прегледаш при психиатър. Казват, че това вече се лекува.
Анонимен
Параноята не се лекува,но по темата,тоя не е дошъл случайно тук,има хора с поставена задача,провали ли се,заради неочакваното усърдие на нашите служби и за които трябва да се погрижи.Точно такива"герои"взривиха СП със затваряне на очи и откровенна помощ.
Анонимен
Казвайте отрано че ще идва за да го посрещнем подобаващо. Що се крие като плъх.